El Partido Socialista se vuelca más a la izquierda del Frente Amplio

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Gonzalo Civila es el nuevo secretario general del Partido Socialista por 203 votos de diferencia con su competidor, Santiago Soto. El exministro Daniel Olesker encabezará la lista al Senado y la mayoría de los cargos del Comité Central quedaron en manos de los “garganistas”. El cambio supone algo más que una alternancia en el poder: el sector se volcará más a la izquierda y apuntará a mejorar el relacionamiento con su “base social”.

El “gesto” del día después, lo había dicho el propio Civila, debía ser que los principales dirigentes socialistas dieran en conjunto una conferencia de prensa anunciando el ganador de las elecciones. Así fue que inició la conferencia la senadora y ex secretaria general Mónica Xavier, rodeada de Soto y Olesker. Con esta foto, los socialistas buscan poner fin a una larga lista de controversias internas y alinearse detrás de la precandidatura de Daniel Martínez.



¿Se puede esperar un cambio del Partido Socialista y que se posicione más a la izquierda? “Si girar a la izquierda es estar más cerca de los trabajadores, más cerca de sus causas y de sus luchas, deseo que estemos cada vez más a la izquierda”, contestó a El País el nuevo secretario general.



Civila afirmó que estar “más a la izquierda” en algunos temas no implica ser “ultra” o “dogmático” ni ser “ortodoxo”, definición que no comparte y se niega a emplear. “Lo que creo es que el partido es de izquierda porque creemos en una transformación de raíz de la sociedad por un cambio de sistema”, afirmó.

El nuevo secretario general tiene 34 años, es profesor de filosofía y desde hace cuatro años diputado por Montevideo. Pretende que el sector salga de la “lógica autorreferencial”, en la que cayó en el último tiempo debido a los enfrentamientos públicos entre renovadores y garganistas.

Más allá de lo electoral, Civila tiene como meta retomar el vínculo del Partido Socialista con su “base social”, esto incluye a las organizaciones sociales y sindicatos. Pretende pensar el sector “más allá de los cargos de gobierno” y su compromiso es trabajar “desde los lugares donde la gente se organiza”. Si bien hoy Civila es diputado, su primera militancia fue social, por lo que entiende se debe priorizar esa área.



“Creo que lo que importa es que las fuerzas políticas de cambio se identifiquen con los sectores populares: con los trabajadores, con la gente común”, afirmó. Dijo que “sin caer en extremismos que son malos”, los socialistas deben tener claro con qué colectivos se comprometen y por eso no está de acuerdo con los discursos “de centro”.



La política de alianza electoral del Partido Socialista también se deberá definir durante la secretaría general de Civila. Si bien hay una orientación previa (de priorizar esquemas departamentales y acuerdos programáticos y éticos), el sector tendrá que resolver con qué grupos acuerda dentro del Frente Amplio.

Para Civila las alianzas no se deben reducir solo a los sectores que apoyan a Martínez en las internas de junio (entre ellos el astorismo, Casa Grande de la senadora Constanza Moreira y la Vertiente Artiguista). “La política de alianzas del partido tiene que pensarse en función de octubre y de mayo, porque el ciclo electoral continúa. La alianza puede ser con cualquier sector del Frente Amplio”, afirmó. Con el triunfo de Civila en las internas, hay quienes interpretan que Martínez ahora queda respaldado por sectores que se ubican más a la izquierda dentro del Frente Amplio, por lo que el cambio termina incidiendo también en la actual campaña electoral.

Más peso.

No solo ganó Civila la secretaría general del PS, Olesker venció a Xavier por 66 votos de diferencia. La lista al Senado quedará conformada por Olesker en primer lugar, seguido de Xavier y Liliana Queijo, una odontóloga y militante de años dentro del sector. En cuarto lugar quedó el actual director del Sistema Nacional de Cuidados Julio Bango, en quinto el diputado Enzo Malán y en sexto lugar la exministra del Interior y senadora Daisy Tourné.

Pero la diferencia en el Comité Central fue mucho más amplia. Las listas que apoyaron a Civila (4 y 5) obtuvieron 28 lugares, mientras que los que respaldaron a Soto (listas 1, 2 y 3) consiguieron 23 delegados en el órgano partidario. Esto amplía las mayorías a favor de los “garganistas” que hasta ayer eran minoría dentro del Comité Central por apenas un voto de diferencia.



En conferencia de prensa, Xavier destacó la importancia de las elecciones y el “recambio generacional” que se produjo con la asunción de Civila como nuevo secretario general, siendo el segundo más joven de la historia después de José Díaz quien asumió el cargo con 33 años.

Civila se mostró emocionado por haber sido electo y destacó las elecciones por ser “únicas” entre los partidos políticos, ya que no solo se elige la nueva dirección sino que también la integración de las listas al Senado.

Daniel Olesker, candidato al Senado

“Pienso que hay margen para gravar más al capital; hay que estudiarlo”

-¿Qué evaluación hace del resultado de las elecciones en el Partido Socialista?



-Obviamente hacemos una evaluación muy positiva, pero desde varias perspectivas. Primero desde la participación, porque votaron 2.200 personas en un Congreso que habilitaba a 2.600; es una votación muy alta. La lista 4 y 5 que respaldaba la candidatura de Gonzalo Civila y la Lista A que encabezaba yo fuimos triunfadores. Creemos que esto representa un cambio muy importante para el Partido Socialista, que hay que reconocerlo ya empezó con la gestión de Mónica Xavier cuando gana por 23 votos en la elección pasada y convoca a un gobierno compartido.



-¿Qué impronta le darán a la conducción del sector?



-El gran cambio es que tenemos un mayor vínculo con lo social, una mayor perspectiva hacia el movimiento sindical, hacia Fucvam, hacia el movimiento cooperativo en general y menos institucionalizado en la propia política pública. Tendremos un mayor contacto con lo social, de hecho tenemos definiciones programáticas de que el salario mínimo sea igual a la media línea de pobreza (casi $ 18.000) y también resoluciones respecto a la necesidad de modificar la matriz primaria de producción. Quizás lo que puede cambiar es que nosotros, que hemos promovido esto a nivel de la comisión de programa, le terminemos dando mayor relevancia. La definición estaba presente, pero no todo lo que nos hubiera gustado y ese será el segundo gran cambio.



-¿Se puede esperar un corrimiento más hacia la izquierda del Partido Socialista?



-En esos dos terrenos. En el terreno del vínculo con la sociedad y en el terreno de la implementación de algunas medidas. Las definiciones ya están tomadas por el Congreso, incluso desde el pasado. Gonzalo Civila insiste mucho en que el rol de articulador del Partido Socialista dentro del Frente obnubiló el tener posturas propias.



-¿Cuál es el mayor desafío si le toca llegar al Senado?



-Mi actividad personal irá orientada hacia los temas económicos, presupuestales y de políticas sociales que es donde yo más me he movido, en un presupuesto quinquenal que no será sencillo y que buscará priorizar gastos porque la situación fiscal es un poco más complicada. Después desde el punto de vista más político, pensando en un gobierno del Frente y en particular de Daniel Martínez, con quien me une una gran amistad, creo que también puede ser importante el contribuir a destrabar leyes,.



-¿Se requerirá hacer un ajuste fiscal en el próximo período de gobierno?



-Hemos insistido mucho en que el déficit se explica fundamentalmente por el gasto social y la inversión pública y creemos que es necesario continuar en esa senda, por lo tanto es necesario repensar estrategias en la mejora de la recaudación del gobierno. Me refiero a temas de evasión o los propios gravámenes al capital, pero eso ya es iniciativa del Ejecutivo, aunque daremos la discusión cuando en su momento corresponda.



-¿Hay margen para gravar más al capital?



-El concepto de gravamen del capital hay que dividirlo entre la renta empresarial, que quizás hoy no sea el momento y el stock acumulado de capital y la gran riqueza inmobiliaria, lo que es el Impuesto al Patrimonio y pensamos que ahí hay margen. Habrá que estudiarlo en su momento. Yo hice una propuesta, pero el ajuste fiscal del 2017 se concentró en los tramos más altos del IRPF y es probable que allí no exista más margen para gravar.