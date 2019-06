Parlamento apura votación de ley de debate obligatorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de 25 años sin debates televisivos, estas elecciones parecen estar destinadas al intercambio de opinión entre los candidatos. En el Parlamento se ajustan los cambios al proyecto de ley de debates obligatorios que se someterá a consideración de la Cámara de Diputados en julio y del Senado en agosto.

Si todo corre tal como está previsto, los debates entre Óscar Andrade (Frente Amplio) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) y el próximo que tendrá lugar el martes entre Carolina Cosse (Frente Amplio) y Jorge Larrañaga (Partido Nacional) -ambos organizados por canal 4- no serán los únicos en lo que resta de esta campaña de cara a octubre.

Las negociaciones entre el oficialismo y el diputado Fernando Amado (Unir) para la aprobación de un proyecto de ley que el legislador presentó por primera vez en 2011, y luego nuevamente en 2015, están muy avanzadas.

En la próxima semana está previsto un nuevo encuentro con la diputada Bettiana Díaz que negocia el texto en conjunto con el diputado Alejandro Sánchez, ambos del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Originalmente la iniciativa tiene cinco artículos que establecen: la declaración de carácter obligatorio de un debate entre candidatos, la transmisión en vivo por cadena de radio y televisión, la realización de la instancia 30 días antes de las elecciones y la sanción a quienes se nieguen a participar. Concretamente se propone que no perciban la contribución que paga el Estado por voto a los partidos políticos.

Para dar sus 50 votos, el oficialismo negocia cambios. Se establece la obligatoriedad del debate en primera y segunda vuelta. Para que no sea un debate entre 12 candidatos, analizan establecer dos grupos (posiblemente en función del resultado de las internas) entre los candidatos más votados y menos votados. Una especie de “dos ligas”, explicaron.

Esto supone por ejemplo que los seis candidatos de los partidos que hayan votado mejor participen de un sorteo para un mano a mano con otro candidato. Los partidos más chicos debatirán entre ellos, por medio del mismo mecanismo de sorteo. Todos los debates serían trasmitidos por cadena nacional en horario central, por lo que se realizarían en las mismas condiciones.

La otra modificación que planteó el Frente Amplio implica que los debates no se realicen los últimos 30 días antes de la fecha de la elecciones, sino desde los 60 días previos.

Lo que resta revisar es si se mantiene la multa de que el candidato que no se presente a debatir no reciba el pago de los votos. “Puse una sanción económica muy alta y lo que me planteó el Frente Amplio es que le parece bien una multa dura, porque le tiene que doler a los candidatos, pero que la magnitud es como demasiado. Por lo que la idea es encontrar un punto intermedio”, explicó Amado. Sobre esto intercambiarán opiniones a principios de la próxima semana.

El legislador dijo que el acuerdo existente implica que su proyecto se vote ni bien pase la elección interna, en el mes de julio en la Comisión de Constitución y salga aprobado por el Plenario en el mismo mes. En tanto, el Senado lo consideraría en el mes de agosto. Por lo que estaría vigente para octubre y noviembre.

Según Amado, el proyecto de ley también tiene el visto bueno de legisladores de la oposición. El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou mostró su respaldo, en tanto el colorado Julio María Sanguinetti no está de acuerdo con la obligatoriedad.

Frente

Sánchez, quien negocia los cambios al proyecto de ley de debate con Amado, dijo a El País que “se trabaja en una fórmula entre partidos grandes y chicos para que haya diferentes niveles de debate”. “Lo otro que buscamos es que el debate se haga en el inicio de la campaña y no en el medio”, indicó. El oficialismo pidió también que el debate se haga en canal 5, con la posibilidad de que otros canales lo retransmitan.

El diputado del MPP aseguró que en la discusión de los cambios a la ley de debates no se incluyó el proyecto de financiamiento de los partidos políticos como parte de la negociación. “Lo que estamos haciendo es trabajando para que los debates se hagan de forma prolija”, señaló. Con respecto a la sanción económica, Sánchez dijo que se está pensando en una multa “que no sea un saludo a la bandera”. “Queremos una sanción económica y que no sea una cosa tan pequeña que la pueda pagar. Esto, más allá de la censura social que existe cuando se opta por no debatir”, concluyó.

Financiamiento: el voto 50 sigue en duda

La Mesa Política del Frente Amplio pidió apurar la aprobación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero ni siquiera después de las internas hay seguridad de que la norma se vaya a aprobar. ¿A qué se debe? El diputado “rebelde” Darío Pérez sigue sin asegurar su voto.

En principio el sector anunció a la bancada que acompañaría la iniciativa después del 30 de junio, pero en el oficialismo no dan por seguro esto.

El grupo IR planteó hablar con el diputado Fernando Amado para integrar de alguna forma los proyectos de ley de financiamiento y debate obligatorio, informó La Diaria. El diputado Alejandro Zavala (IR) dijo a El País que propuso “buscar el voto afuera” como se hizo en otras instancias. “Como estaba pendiente la votación de la ley de debates de Fernando Amado me pareció que era una buena oportunidad para juntar las dos cosas. Son dos cosas diferentes, pero tienen que ver con la transparencia en la política. Lo llamé a Amado de forma informal para plantear el tema”, contó. Zavala dijo que Amado no se negó a analizar la posibilidad.

Consultado sobre si votaría el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos del Frente Amplio, el diputado Amado dijo a El País que no votará el proyecto del oficialismo. “Primero lo primero se tiene que aprobar mi proyecto de debate y después podemos conversar de lo que quieran con el Frente , con el Partido Independiente, con el Colorado o con el que sea”, señaló. Zavala dijo que hizo la propuesta a Amado porque le pareció “una buena solución” para salir “del chantaje” de la Liga Federal. “Hay que empezar a prescindir de Darío Pérez y hablar con la gente que tenga voluntad en otro partido”, subrayó.