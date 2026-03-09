Orsi se reunió con la hermana de David Fremd, que presentó un proyecto nacional para combatir el antisemitismo

Al cumplirse 10 años de su muerte en un ataque antisemita en Paysandú, el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo un encuentro con la hermana de David Fremd. El comerciante sanducero falleció el 8 de marzo de 2016. La reunión se concretó en la tarde de este lunes en la Torre Ejecutiva. Noemí Fremd presentó un proyecto nacional para combatir el antisemitismo.

El encuentro coincidió con el aniversario del asesinato de David Fremd, a una década de ocurrido en la vía pública, en la ciudad de Paysandú. "La idea es generar cambios en la educación trabajando con las intendencias, y el Ministerio de Cultura", dijo Noemí Fremd. A su vez, denunció que "en Uruguay hay un aumento preocupante del antisemitismo".

Fremd expresó que "la idea es que el proyecto llegue a toda la sociedad, trabajar con población adulta en los pueblos, en las casas de cultura de los distintos lugares". "Hablar del tema para frenar el antisemitismo creciente, porque en nuestro país, lamentablemente, Sudamérica lleva la bandera de mayores manifestaciones antisemitas", aseveró.

En esa línea, agregó que existe mucha preocupación de lo que pasa afuera del país, pero "no se presta atención en Uruguay". Noemí Fremd indicó que el proyecto "se vincula, y está muy relacionado, con lo que está pasando en el mundo y se confunde". "Hoy en día muchos hablan de un conflicto muy complejo como si se supiera, es muy difícil de entender", agregó.

"Siendo Israel el país de los judíos se confunde y se trasladan problemáticas que han favorecido el antisemitismo, vinculando a Israel con los judíos, que sí tenemos que ver, pero hoy estamos hablando de Uruguay", aseveró la hermana de David Fremd.