Orsi propone cerrar la frontera con Brasil; "nadie la pidió" dijo sobre cuarentena obligatoria

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, respondió este martes a las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou sobre las medidas para controlar la pandemia. El presidente dijo que "el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree que en un Estado policíaco".

"Hay cosas que no entiendo, por ejemplo, cuando el presidente dice que no va a decretar cuarentena obligatoria. Nadie la pidió, se ve que alguien se la planteó y yo no me enteré", destacó Orsi en diálogo con Radio Montecarlo.

Orsi dijo que está de acuerdo con lo declarado por el mandatario, y que lo que se plantea desde la oposición es tomar "algunas medidas". Una de ellas es cerrar la frontera con Brasil. "¿Este gobierno se planteó cerrar las fronteras con Brasil? Eso no implica cuarentena obligatoria. Es mucho más eficiente, concreto, más ahora con el Ejército desplegado en la frontera", propuso el intendente canario.



El país norteño vive en las últimas semanas una nueva ola de casos y récord de fallecidos. A esto se le suma la expansión de la variante brasileña del virus, conocida como P1, más peligrosa y más transmisible, y que ya se detectó en Uruguay.

Para Orsi, esta medida "se debió haber hecho cuando en febrero los científicos nos decían 'acá está pasando algo', y veíamos que de los primeros departamentos en rojo era Rivera, y eso no era casualidad. No es que los riverenses tengan menos conducta que nosotros o responsabilidad, es que ahí se nos había perforado la frontera".

El dirigente canario reiteró un llamado a una mesa de diálogo, uno de los principales reclamos de la oposición desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. "Al hablarse a través de los medios no nos estamos entendiendo bien. Una mesa de diálogo, que tanto se ha planteado, es el único ámbito donde no hay teléfono descompuesto", remarcó.

"Me parece que es un diálogo no de sordos, pero como que hablamos idiomas distintos", calificó Orsi.

Por otro lado, el intendente fue consultado sobre su vínculo con Lacalle Pou y subrayó que está "muy bien". Contó que cuando tiene "algún tema para plantear, alguna vez, muy cada tanto le envío un mensaje y él enseguida responde". De todos modos, entiende que "como colectividades políticas diferentes, tenemos opiniones y es bueno que las podamos expresar", en dicha mesa de diálogo de varias partes.

La mesa de diálogo es una de las propuestas que reiteró el Frente Amplio el domingo pasado. En esa línea también se pronunció el Pit-Cnt en las últimas horas, convocando de manera "urgente" a una "Diálogo Social por la Vida", que advierte "no es un 'co-gobierno'".