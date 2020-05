Operación "Todos en casa": más de 3.300 uruguayos ya fueron repatriados de 58 países

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Pido dos minutos para recuperar la voz”, dijo el canciller Ernesto Talvi en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados dejando traslucir su emoción al relatar la instalación del “corredor humanitario” que se llevó adelante para evacuar a los pasajeros del crucero Greg Mortimer.

En su comparecencia al Parlamento, el pasado miércoles 6, Talvi dio detalles de la operación “Todos en casa” que se inició el lunes siguiente al viernes 13 de marzo, fecha en que se anunció la confirmación de los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay.

Talvi definió a los varados como “personas que quedaron literalmente flotando” en el exterior, tras el cierre de fronteras definido por la mayoría de los países como estrategia para contener la pandemia.

Al momento se repatriaron 3.318 personas desde 58 países, entre uruguayos y extranjeros residentes. “Lo dijimos y lo volvemos a decir: a los extranjeros residentes en el Uruguay los tratamos como compatriotas porque lo son”, aseguró el canciller en la comisión, según consta en la versión taquigráfica a la que tuvo acceso El País. Hoy quedan 273 varados en 37 países, de los cuales casi el 80% está en España, Italia, Estados Unidos, Cuba y República Dominicana.

El costo total de la operación es de US$ 700.000, entre los vuelos de la Fuerza Aérea y el costo total del combustible de diez vuelos de Amaszonas que representaron US$ 65.334. El contrato con la aerolínea se hizo con la intervención del Tribunal de Cuentas y se estableció un costo de US$ 199 para los pasajeros que salían de San Pablo a Montevideo y de US$ 480 para los extranjeros que salían de Montevideo a San Pablo.

En tanto, otra modalidad para el regreso de uruguayos del exterior fue la de un decreto que elaboró la Cancillería, según el cual los vuelos privados que quisieran venir a buscar extranjeros para salir del país no iban a tener permiso de aterrizaje si no traían uruguayos varados en el lugar desde donde partiesen. Por esta vía llegaron 100 uruguayos en 26 vuelos privados que se autorizaron por el Poder Ejecutivo, algunos eran pacientes oncológicos o tenían otras dificultades físicas.



Emoción.

El canciller pidió disculpas por emocionarse al hablar de la evacuación de los pasajeros del Greg Mortimer. “Nunca fue una opción: fue un imperativo ético. Había gente cuya vida peligraba y la íbamos a atender; el Uruguay no iba a dejarla varada: punto. No había nada que discutir”, añadió.



“¿Era una papa caliente? Sí, lo era. Hay veces en la vida en las que uno no opta: hace lo que corresponde; y esto era lo que había que hacer”, aseguró el canciller. A su vez, lamentó el fallecimiento de un ciudadano filipino, miembro de la tripulación. En Twitter, Talvi informó ayer que Cancillería trabaja para organizar el desembarco de la tripulación del Greg Mortimer, la cual dijo será trasladada a un hotel “para recuperarse y volver sanos a sus hogares”.

Dos ambulancias pasan frente al crucero Greg Mortimer. Foto: Leonardo Mainé

Talvi dijo que tras la operación de evacuación del crucero, el organismo australiano de investigación y desarrollo llamado CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) está pensando en instalar una segunda sede en Uruguay (después de Chile). Por su parte, la universidad australiana está pensando en instalar un centro de excelencia regional en nanobiotecnología. “Estas cuestiones estaban ahí, pero adquirieron vida después de estos episodios”, explicó Talvi.