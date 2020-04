El "conmovedor relato" de la evacuación del Greg Mortimer que realizó BBC de Londres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, anunció a través de su cuenta de Twitter que la BBC de Londres realizó un video sobre la evacuación del grupo de neozelandeses y australianos que estuvieron varados en el crucero Greg Mortimer hasta que lograron ser evacuados mediante un cordón humanitario.

"Orgullosos de todos los que posibilitaron esta acción humanitaria y dejaron la celeste bien en alto", indicó el ministro junto con un resumen del video realizado por dos periodistas del medio.

La BBC de Londres produjo este conmovedor relato de la evacuación del Greg Mortimer en Uruguay. Orgullosos de todos los que posibilitaron esta acción humanitaria y dejaron la celeste bien en alto. Aquí un resumen del video.

La BBC recolectó los testimonios de algunos de los pasajeros que lograron irse mediante el cordón humanitario, tras permanecer aproximadamente un semana en el buque en el que se registraron varios casos de coronavirus.

"Representábamos un riesgo tan alto que nadie quería tocarnos… Cuando se nos notificó que el gobierno uruguayo había aprobado un corredor sanitario no podíamos creerlo", contó Steve Timmerman, uno de los pasajeros.

Además de los relatos, en el video también participó Talvi, quien expresó: "En ese busque había mucha gente contagiada con el coronavirus, algo que supimos porque mandamos un equipo de avanzada de laboratoristas que testearon a todo el buque y luego un equipo de médicos para atender a todos y cada uno de los pasajeros y tripulantes", expresó el ministro.

Así mismo contaron su versión algunos de los médicos y de las enfermeras que subieron al buque. "Nos recibieron con aplausos desde las terrazas y yo soy muy duro, pero ahí lagrimeé, me emociono un poco ahora cuando lo pienso", aseguró.



"Me agaché, me arrodillé e hice lo que el papa hubiera hecho: besé el suelo en señal de agradecimiento a esta maravillosa gente", relató el pasajero que fue captado por varias cámaras en el momento en que decidió besar el piso.

Actualmente en e crucero continúan personal de la tripulación mientras realiza la cuarentena obligatoria.