Las normas del Mercosur amparan un Tratado de Libre Comercio con China, dice Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou está convencido de que los pasos que viene dando el gobierno hacia la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China tendrán el aval del Mercosur.

Es por ello que ayer, en el marco de la celebración del 129° aniversario de la Jura de la Constitución, el mandatario defendió la postura del gobierno uruguayo.



Al ser consultado en rueda de prensa, luego del acto protocolar, sobre cómo ha caído en los países del Mercosur la decisión de avanzar en un TLC con China, Lacalle Pou respondió que la pregunta “no debería” ser para él sino que para los otros integrantes del bloque.



Y luego realizó “algunas puntualizaciones” que buscaron dejar claro que el planteo de Uruguay se basa en argumentos sólidos.

La primera es que la negociación con el gigante asiático “no es algo nuevo”. Uruguay “ya hace muchos gobiernos que está tratando de establecer un acuerdo de este tipo”. La segunda, es que está convencido de que la normativa del Mercosur “ampara” al gobierno uruguayo a tomar este tipo de decisiones unilateralmente. Y la tercera, es que ya hubo “decisiones” de otros países que fueron adoptadas de forma individual “por fuera del consenso”.



Por último, el presidente apuntó que la “idea es avanzar el conjunto”. “El Mercosur tiene mucho más potencia negociadora en conjunto que Uruguay solo”, dijo. Y agregó: “Lo que no está dispuesto Uruguay, y creo que todos los uruguayos somos contestes, es a quedarnos quietos”.



Asimismo, negó que la cancelación de la reunión con el canciller argentino, Santiago Cafiero, esté relacionado con las negociaciones con China. “Se está enredando un poco la piola. La reunión era por otra cosa, no era por un tema Mercosur. Es por una agenda bilateral que estamos llevando básicamente con respecto al Río de la Plata, pero no era por eso”, aseguró el mandatario.

Jubilación

El gobierno pretende llevar adelante una reforma del sistema previsional. En este sentido, Lacalle Pou contó que “seguramente la próxima semana” se presentará el proyecto de ley a los socios de la coalición de gobierno. Después, “por supuesto”, se lo presentarán a la oposición y esperan “conseguir consensos”.



“No quiero ya establecer algunos criterios rígidos porque, de alguna manera, nos saca flexibilidad en la negociación”, comentó Lacalle, quien aseguró que “lo mejor sería que haya un consenso lo más amplio” posible. “Lo que sí está claro” es que el “sistema previsional está complejo y que depende de lo que hagamos las jubilaciones de nuestros hijos y nietos”, agregó.



Se le preguntó si maneja plazos, a lo que contestó: “Tiempo formalmente no hay. Conveniencia de avanzar antes, por supuesto”.

El presidente afirmó que “es un proyecto técnicamente complejo” que “cuesta entender” por las “distintas situaciones jubilatorias y de pensiones”. “Y todos sabemos que después comienza la campaña electoral”, agregó.

Solicitud de dimisión

La semana pasada, los diputados del Frente Amplio y el legislador colorado Ope Pasquet pidieron -por separado- la renuncia de las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Fue después de que se debiera votar en el Parlamento como grave y urgente un proyecto de ley que prorrogó el plazo para que se reinscriban deudas que podían prescribir en el corto plazo.



En este sentido, Lacalle Pou señaló se debe aplicar un “tirón de orejas”, pero que “no da para roja”. “Roja da si no hubieran presentado un proyecto, si no se pudiera haber arreglado y enmendado esta situación”, indicó. Y agregó: “¿El error cuál fue? Un tema de tiempos. Se tendría que haber hecho antes”.



Por otra parte, el presidente fue consultado sobre si se prevé algún cambio en la política de control y acceso al cannabis. Lacalle dijo que el sistema es “mejorable y perfectible”, pero que no tiene en sus planes realizar modificaciones.



“Sé que hay algunos legisladores que están en eso. Está en la pelota del Poder Legislativo, se podrán imaginar que no me voy a meter ahí”, dijo.

MIRA TAMBIÉN El Frente Amplio pide las renuncias del presidente y del vice de la ANV