"Si nos abrimos de un día para el otro a China, adiós industria del Uruguay", dijo Cosse

"Si nos abrimos de un día para el otro a China, adiós industria del Uruguay", señaló este lunes de mañana la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en referencia al Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocia el gobierno uruguayo con el chino tras acordar el estudio de factibilidad.

"Un TLC no se firma a las apuradas" y "hay que negociarlo mucho y muy bien", dijo la intendenta en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro tras el desfile cívico-militar por el aniversario de la Jura de la Constitución.



Consideró que "se tiene que generar un equipo negociador, con experiencia negociadora, fuerte, y es un proceso que no puede ser de un día para otro". En ese sentido, valoró que "tiene que ser un proceso muy trabajado para no desvestir un santo para vestir a otro".

"Si nos abrimos de un día para el otro a China, adiós industria del Uruguay. Entonces tiene que ser un proceso muy trabajado, con contrapartidas, con procesos de preparación, y tiene que estar muy claro para toda la ciudadanía qué va a sacar Uruguay de esto", remarcó Cosse.



Sobre este asunto, la jefa comunal planteó que si bien no sabe si hay una "solicitud formal" desde el Frente Amplio para participar del proceso de negociación, enfatizó: "Esto es un acuerdo mayor y parecería razonable que todo el sistema político participara y que fuera un proceso transparente para la ciudadanía".



"No nos enredemos con tecnicismos y (que) quede muy claro qué saca Uruguay del acuerdo, lo mismo que dije cuando formaba parte del gobierno del doctor Tabaré Vázquez", remarcó la intendenta, en referencia a los acercamientos con China para avanzar, también, en un TLC. En 2016, Vázquez viajó a China y allí se reunió con su homólogo Xi Jinping.

El miércoles pasado, el presidente anunció en conferencia de prensa que se habían culminado los trabajos para el estudio de factibilidad de un TLC con China y que en "los próximos días" se iba a dar comienzo a la negociación del tratado en sí mismo.



Lacalle Pou había dicho ese día en conferencia junto a la cúpula de Cancillería que no se iba a dar a conocer el texto del acuerdo de factibilidad, no por un problema de “confidencialidad”, sino por los tiempos de la negociación.