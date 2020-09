"No tengo ninguna duda que militares ocultaron esas actas", dijo exministro Bayardi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exministro de Defensa, José Bayardi, señaló este lunes de noche en rueda de prensa en el Parlamento: "No tengo ninguna duda que militares ocultaron esas actas", en referencia a lo declarado por el coronel (r) Gilberto Vázquez en un Tribunal de Honor en 2006, en el que aseguró: “Que me digan asesino, torturador, fenómeno, pero ni chorro ni traidor, ni ninguna porquería de esas”.

Sobre por qué cree que aparecieron ahora los documentos, el exjerarca respondió que como médico "hay una norma semiológica" que "se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe".

"Alguien sabía que esa acta estaba, y supongo que cuando alguien sabía, estoy suponiendo que es el alguien del estamento militar que sabía que esa acta estaba, y seguramente cuando vino un pedido de información legítima por parte de Familiares entendió que era el momento que también se le diera eso que había estado, por lo menos, no aportado al conocimiento de autoridades anteriores cuando se habían pedido", dijo Bayardi, quien este lunes se reunió con la bancada de legisladores frenteamplistas.

"Para mí es una operación para dar un atajo a quienes no van a votar el desafuero a (Guido) Manini ahora, para decir: 'Para qué vamos a votar el desafuero a Manini ahora si en realidad otro comandante en jefe en el año 2006 tampoco informó sobre actas que decían tales y cuáles cosas y arriba, en el Frente Amplio, sabían y no dijeron nada...".

Agregó también que cuando se pedían las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, "se entregaba y siempre se entregó, lo que estaba en administración documental central del Ministerio. En la parte central de los documentos del Ministerio, y que nadie había anunciado que en realidad las actas habían sido guardadas en otro lado y no habían sido digitalizadas en el expediente central".

En tanto, el exjerarca dijo que "en todo caso los que estaban en personal militar, que sabían que había un archivo ahí en personal militar que podía contener actas, seguramente no entendieron del caso informarlo antes y sí entendieron informarlo ahora".

Bayardi respondió al actual ministro Javier García que indicó más temprano en conferencia de prensa que Nelly Méndez Curutchet era una abogada del Ministerio de Defensa y fue la encargada de realizar un informe, que luego fue elevado a Presidencia. El informe, con fecha del 27 de setiembre de 2006, tiene 35 puntos y "en el primer párrafo" da cuenta de que en las actas están las declaraciones realizadas por Gilberto Vázquez en el tribunal.

El exjerarca dijo que el Tribunal de Honor detuvo las acciones "en función de la aplicación del artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor", dijo y agregó que es porque "puede haber un delito civil o militar".

En tanto, respondió a García diciendo que la abogada Méndez Curutchet "no hizo ninguna referencia más que la situación de que se detuvo (el Tribunal de Honor) por el articulo 77. Se detuvo el 6 de setiembre y el 7 de setiembre se volvió a continuar con esto y no se dejó ninguna constancia de que se hubiera planteado qué tipo de delito", apuntó.

Consultado sobre si no debió llamar la atención a las autoridades qué presunto delito se había identificado, Bayardi respondió: "Cuando a uno le dicen el artículo 77 del Reglamento y un abogado, que es el que maneja el reglamento, no dice a qué se refiere el artículo 77, no llegó para responder".

Respecto a si hubo interés del Frente Amplio acerca de qué era lo que había declarado Vázquez, dijo: "Con un Tribunal de Honor que se le hacía no por violaciones a los Derechos Humanos sino que se le hacía por salir de fugarse del Hospital, entiendo, eso corresponde a la doctora, no a mí, que no hubo mayor interés probablemente".

Bayardi indicó que "antes del 2008" los Tribunales de Honor las acciones eran "reservadas", en función del decreto 55 de 1985. Esto dijo que cambió cuando "el Frente Amplio en el año 2008 generó la ley de acceso a la información pública hoy no permite ser decretado, reservado o secreto nada que tenga que ver con violaciones a los Derechos Humanos. Y las definiciones de si algo es secreto o reservado la hace la ley y no los decretos, pero en el 2006 no".

Consultado sobre si no era secreto lo actuado en el Tribunal de Honor para el presidente, ni para la ministra, respondió: "No, si se pedía no". Frente a la repregunta de por qué no se pidió, Bayardi contestó: "Qué parte no entendemos... porque entiendo que el ministro (Javier García) que es médico como yo no las entienda. Qué parte no entendemos de que cuando viene un informe jurídico, que se hace referencia a un artículo, pero no se especifica por parte del abogado que es el que le va a poner a usted las cosas a firmar que en realidad está en condiciones de ser firmado y se firma...".

Sobre si se subestimó lo que podía contener las actas, Bayardi dijo: "Yo no sé si lo hubiera leído. No era el ministro pero no sé si lo hubiera leído".

García indicó hoy también que tanto el expresidente Vázquez como la entonces ministra de Defensa Azucena Berrutti estaban al tanto de "absolutamente todo" lo que contenían las actas. "Va todo a Presidencia. Va todo pero no vuelve todo, una parte queda en Presidencia", expresó el jerarca.

Al respecto, Bayardi respondió: "Que no juegue mucho el ministro porque las actas aparecieron y el borrador en el que están las actas tiene la firma que el ministro la conoce bien a quien era directora de Jurídica. Las actas las incorporaron en un sobre que viene con las firmas de la directora de Jurídica, que el ministro puede averiguar bien quién era porque la conoce de la época".