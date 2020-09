Mujica sobre viajes de Toma: "Hay que preguntarle a Borrelli y a Matilde, yo no sé un corno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica participó este sábado del acto de cierre de campaña de la Lista 609, que apoya la candidatura de Álvaro Villar a la Intendencia de Montevideo, en el Cerro. En rueda de prensa el actual senador fue consultado acerca de los viajes del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, conocidos esta semana. "Eso hay que preguntarle a Borrelli y a Matilde, que son los que saben. Yo no sé un corno", dijo.

Mujica se refirió de esta manera a Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, los dos integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que a inicios de este año -tras recibir una denuncia anónima- decidieron archivar la investigación alrededor de las misiones oficiales que Toma realizó al exterior junto a una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Durante el gobierno de Mujica (2010-2015) Toma fue fiscal de gobierno, el mismo cargo que ocupaba Borrelli.



Mujica añadió que, a su juicio, el caso de Toma se utiliza “políticamente” y sumó que "con eso tienen que tapar lo de Moreira, lo de Bascou…". El expresidente hizo alusión a la situación de los exintendentes blancos de Colonia y Soriano, Carlos Moreira y Agustín Bascou, respectivamente. "Me parece que hay montones de cosas para preocuparse, de repente soy un viejo abombado", comentó.

Bascou renunció al Partido Nacional el 6 de marzo de 2019, el mismo día en que la Justicia lo imputó por un delito de disposición de cosas prendadas sin autorización. En 2018 el jefe comunal fue denunciado por una entidad bancaria que sostenía que Bascou había violado la “ley de prendas”.



Por otro lado, Moreira se vio involucrado en un escándalo a pocos días de las elecciones nacionales de 2019 El 18 de octubre de ese año se viralizaron unos audios en los que se presume que Moreira ofrecía una pasantía a cambio de sexo. Tras esta situación, Moreira renunció a su candidatura al Senado y a su condición de integrante del Partido Nacional para "no afectar el resultado electoral". Además, en ese momento fue removido del sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional.

Mujica no es el primer líder del Frente Amplio en nombrar a estos dos ex jefes comunales blancos en las últimas horas. Ayer el expresidente Tabaré Vázquez los mencionó durante una actividad vía Zoom con militantes. "Podríamos regodearnos de hechos por lo menos vergonzosos, reprochables y rechazables que ocurrieron en los gobiernos departamentales en este período de estos dos departamentos. Hoy no me voy a ocupar de esos temas porque yo creo en la inteligencia del pueblo uruguayo, que los conoce. No preciso yo golpear una vez más sobre esos tristes acontecimientos. Será el pueblo uruguayo quienes los juzgará", dijo acerca de Moreira y Bascou.



El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) fue consultado por otro lado acerca de si a su sector le "cuesta" ganar elecciones cuando él no es el candidato. Sí, seguramente. Pero Mujica va a pasar y el MPP va a quedar. Villar es renovación, y hay otros también. No tengo ningunas ganas de morirme ni nada por el estilo y ni mucho menos de quedar de viejo lelo, pero estoy trabajando para el porvenir", respondió.