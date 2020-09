Villar: "Como dijo Glenda: Laura va a tener que esperar, este puesto no es para ella"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Como dijo Glenda: Laura va a tener que esperar por otro puesto, este puesto no es para ella". Uno de los candidatos del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar, apuntó contra la candidata de la coalición, Laura Raffo, durante su acto de cierre de campaña en la tarde de este sábado, cuando falta menos de una semana para las elecciones departamentales.

El exdirector del Hospital Maciel agregó que el cargo de intendente de la capital "es para el Frente Amplio". Las palabras de Villar fueron durante el acto de cierre de campaña de la Lista 609, que apoya su candidatura, en el Cerro de Montevideo.

Villar hizo alusión de esta manera al cruce que Raffo tuvo en el programa Polémica en el Bar de Canal 10 con Glenda Rondán a mediados de agosto. En esa oportunidad Rondán -exedila el Frente Amplio que respalda la candidatura de Villar- le dijo: "Yo soy Glenda Rondán. Fui dos veces diputada, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, edila por dos períodos. Tú me estás agraviando a mí y me estás faltando el respeto. Me acabas de faltar el respeto. Es muy triste que una mujer no maneje los códigos de la política. Yo no me dejo faltar el respeto. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa, ¿sabés qué no vas a ser? Intendenta, eso no vas a ser".

El candidato también se refirió a la polémica que se suscitó tiempo atrás cuando Raffo mencionó que el programa de los tres candidatos frenteamplistas para Montevideo habla de "enfrentar" desde el gobierno de la capital al nacional. "Nos quieren evaluar por un parrafito del documento del programa a nosotros que hace 50 años que estamos en este país, una fuerza que en 50 años demostró su vocación por la paz, por la democracia. ¿A nosotros nos van a tildar de violentos?" y agregó que dialogarán "con quien haya" que hacerlo.

"Jamás nos unimos a autoritarios por votos", comentó el candidato. "Definimos que defendemos la democracia", añadió. ​