Mujica: "Puede ser viable" una reparación económica a víctimas de la guerrilla

El ex presidente de la República y líder del sector frenteamplista Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, consideró que "puede ser viable" una reparación económica para las familias o las víctimas del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros.

"Puede ser viable, recordemos las viejas guerras patrias, vayamos a la historia para aprender. Se estableció la pensión de los servidores. Yo respeto mucho esas cosas", expresó Mujica durante una entrevista en Informativo Sarandí.



Consultado sobre si entonces no se opondría a que fuera votada una reparación, el expresidente aseveró: "Yo no me opongo a nada. Lo que me opongo es que estamos demasiado discutiendo en la chiquita y la noche se nos viene encima. Somos un país de viejos, la seguridad social tartamudea, no tiene solución y el margen de los suicidios va a ser grande".



El tema respecto a la reparación económica a las víctimas de la guerrilla ha estado sobre la mesa en la última semana y el ministro de Defensa, Javier García, también se pronunció a favor.



"Si la concepción debe ser integral y si queremos mirar para adelante -no con concepto de vidrio retrovisor, sino con concepto de futuro- ¿no contribuye a esa paz la capacidad de reconocer que en Uruguay hubo mucho sufrimiento, que no fue en un solo sentido?", reflexionó el jerarca.



"Nosotros ahora tenemos, por disposición legal, reparaciones económicas para víctimas y familiares de víctimas de la dictadura. Uno razona y dice 'a ver, víctimas hubo, terribles, de un momento negro de nuestra historia, hubo víctimas de la guerrilla y de los grupos armados", expresó.