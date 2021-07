García: "Creo que corresponde reparación económica para las víctimas de la guerrilla"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, consideró que "corresponde una reparación económica para las víctimas o las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla", dijo y expresó: "Los Derechos Humanos se defienden integralmente, no es que hay Derechos Humanos para unos humanos, y no hay para otros".

"Si la concepción debe ser integral y si queremos mirar para adelante -no con concepto de vidrio retrovisor, sino con concepto de futuro- ¿no contribuye a esa paz la capacidad de reconocer que en Uruguay hubo mucho sufrimiento, que no fue en un solo sentido?", reflexionó el jerarca en el programa radial "Primera mañana" (El Espectador).



García recordó que al momento de iniciar en su cargo se trazó el objetivo de trabajar "por la unidad y por la paz de los uruguayos". Esa paz, expresó, se logra cuando la hay en los hogares. "Es una sumatoria de parcialidades", indicó.



"Nosotros ahora tenemos, por disposición legal, reparaciones económicas para víctimas y familiares de víctimas de la dictadura. Uno razona y dice 'a ver, víctimas hubo, terribles, de un momento negro de nuestra historia, hubo víctimas de la guerrilla y de los grupos armados", expresó.



Consultado sobre si comparte o no la búsqueda de Cabildo Abierto para evitar que se juzguen a militares represores, el ministro respondió: "Hasta ahora han visto cómo ha funcionado el ejercicio político del gobierno que hemos tenido. La Justicia ha actuado", dijo.



"Hasta el momento no conozco ningún elemento concreto en eso. No está escrito en el Compromiso por el país, que es lo que une el compromiso de los cinco partidos de la coalición", agregó.