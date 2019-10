Mujica se pone a la cabeza de la campaña de Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Asimilar el golpe y poner toda la carne en el asador”. A esa conclusión llegó ayer el comando de Daniel Martínez. El candidato oficialista saldrá a hacer campaña junto al expresidente José Mujica y otras figuras de peso del Frente Amplio.

Por más de una hora se reunieron ayer Martínez y su compañera de fórmula Graciela Villar en la sede del Frente Amplio con el comando electoral, para “ajustar” la estrategia de campaña, luego de obtener un 40% en la elección del domingo pasado en la que la coalición votó menos de lo esperado.

Una de las primeras medidas pasa por el hecho de que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sea el coordinador del comando de campaña que asumirá toda la responsabilidad de cara al balotaje. Orsi, figura de renovación del Movimiento de Participación Popular (MPP), pedirá licencia en la comuna para asumir su nueva tarea.

“Veo posibilidades claras de triunfo”, le dijo Martínez a los presentes, según supo El País. En el encuentro participaron Orsi, el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo, el diputado del MPP Alejandro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila, el alcalde de Asamblea Uruguay Carlos Varela Ubal y el coordinador de campaña Jorge Rodríguez, entre otros.

Los presentes coincidieron en que hay que salir a buscar el 70% de las personas que no votaron al candidato nacionalista Luis Lacalle Pou para convencerlos de optar por Martínez en un balotaje. “Esto no se juega convocando a los frentistas, hay que ampliar el horizonte”, dijo a El País un dirigente del Frente Amplio.



“Tranquilos que hay estrategia ganadora. Salimos con todo en un par de días”, escribió ayer en su cuenta de Twitter el jefe de programa y equipos técnicos de Martínez, Ramón Méndez.



La “nueva estrategia” pasa por cambiar el enfoque de algunos aspectos de campaña, no apostar tanto a actos y caravanas sino al mano a mano con la gente. Como temas principales que se piensan abordan aparecen la seguridad, vivienda y empleo. La coalición tomó nota del descontento que hay con la inseguridad, el cual se expresó con el 47% de apoyo a la reforma impulsada por el nacionalista Jorge Larrañaga.



“El Frente pondrá toda la carne en el asador” y eso implica que el candidato ya no aparecerá solo en un estrado, como había sucedido hasta ahora donde solo compartió escenario con Villar. La idea es que aparezcan junto a él los “pesos pesados” que tiene la coalición y eso incluye a Mujica, dijeron a El País fuentes de la coalición. Concretamente iniciará una recorrida por todo el país.

Daniel Martínez ya no aparecerá solo en el estrado con Villar. Foto: Darwin Borrelli.

En conferencia de prensa, Orsi dijo que “hay que trabajar con los votantes, ciudadanos de a pie”, al entender que la ciudadanía actúa “con independencia de los líderes”. “La campaña es totalmente diferente e implica conseguir la adhesión de aquellos que en la última instancia no nos apoyaron. La gente votó Senado, Diputados y ahora va a votar otra cosa”.