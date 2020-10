Mujica pidió a Manini "que arrime verdades" y dijo que no quiere ver a Uruguay "partido" como Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador José Mujica fue el último en tomar la palabra en los discursos de argumentación por el voto al desafuero de Guido Manini Ríos que, como se esperaba, no prosperó, y le pidió que "no se vaya por favor" de la coalición y que "arrime verdades".

"Lo que mas me preocupa decirle, comandante, general, senador: se nos va el tiempo la vida, vamos quedando demasiados pocos de aquellos años; no le pido justicia, le pido que arrime verdades, porque me dijo alguien que ya no vive, 'se consiguen más verdades en los casinos de oficiales que en los juzgados' y necesitamos una empatía para compensar esa parte de la sociedad que tiene dolor, necesitamos verdades, repito no le pido justicia, le pido verdades, y usted tiene herramientas para hacerlo, de los pocos orientales que tiene y esa es su responsabilidad histórica", dijo Mujica. Y ahondó: "Yo sé que usted es un hombre inteligente y capaz, pero sé también que tiene su formación de militar y le hace ver la realidad a través de una esfera de militar; no quiero que rompa su coalición en la que está, por el contrario, y se lo digo de buena fe, si mantiene esa actitud usted es una plomada para esa coalición, no se vaya por favor".

Previamente, Mujica se había referido a una posible fractura de la coalición y de las distancias políticas. "Yo no quiero ver a mi país como Argentina, partido", dijo. Y añadió: "Renuncié a ser candidato de mi partido a disputar la presidencia porque sé que mi figura dividía al país inconmensurablemente y lo dije publicamente. Ahora bien, no quisiera ver a mi país partido".



"Para mi la verdadera verdad no está en esto (por el desafuero). Todo esto lo llamaría vestir la novia. Yo entiendo que hay una decisión de carácter político y si yo estuviera de ese lado del gobierno la respaldaría porque normalmente en una sociedad hay que funcionar siguiendo todos los estamentos de carácter jurídico, pero hay circunstancias excepcionales donde las decisiones se toman por razones políticas", afirmó en otra instancia. Por ese motivo, planteó que "quienes están en el gobierno y con la responsabilidad del gobierno no pueden exponerse a una fisura jugados a la decisión que al final a favor o en contra puede tomar un juez. Es demasiado valiosa la estabilidad de un gobierno".



Según Mujica esa "verdadera verdad no se dice". "Dijimos todo, pero esto no se dice, porque parece que en este país no podemos decir la verdad. Parece que en este país no podemos decir que en determinadas circunstancias lo político es determinante".

"No me gusta toquetear los fueros por respeto a los votantes, pero es una cuestión táctica, y menos me gusta en política victimizar, porque la experiencia indica que a la larga la victimización es un formidable negocio", había dicho Mujica antes