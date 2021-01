Mujica pide al gobierno que tenga la "sensatez de confesar: 'Nos quedamos demasiado quietos'"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica apuntó contra el gobierno a menos de 24 horas de que el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, asistieran a la Comisión de Salud del Senado para explicar cómo viene manejando Uruguay la obtención de dosis contra el COVID-19, entre otros aspectos vinculados a la pandemia.

En su audición radial "Hablando al sur" (Radio M24), Mujica pidió este miércoles al gobierno que tenga la "sensatez de confesar: 'nos quedamos demasiado confiados, demasiado quietos'", con respecto al acceso de vacunas contra el virus.

Citando algunos de los conceptos que marcaron los legisladores de la coalición e integrantes del gabinete, el expresidente apuntó: "Nos dicen ante el fenómeno de la vacuna 'no queremos ni la más barata, ni la más rápida, la decisión es que tiene que ser la más segura'. Es como para aplaudir y como para decir 'cómo se preocupan por nuestra salud' porque como concepto parece formidable, es bien sonoro".

"Pero, pará un poquito, si bajamos los decibeles del entusiasmo, cabe esta pregunta, querido: ¿No habría que haberse movido mucho antes? ¿Por que? Porque el tiempo acá es un factor clave. Cuanto más tiempo pasa, más estragos nos hace el virus y más difícil y más cara va a ser la recuperación".

En esa línea, destacó que "el tiempo acá no es neutro", y agregó que se puede "a la larga conseguir la mejor vacuna, y ¿qué pasó entremedio? Ojo", advirtió.

"Estamos dentro de una contradicción, y sería bueno que tuviéramos la sensatez de confesar: 'nos quedamos demasiado confiados, demasiado quietos'", dijo Mujica.

El martes de noche, Delgado y Salinas fueron consultados en conferencia de prensa en el Parlamento sobre qué tanto se avanzó desde agosto a noviembre en las negociaciones con laboratorios más allá del mecanismo Covax, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El ministro de Salud enfatizó: "Se avanzó todo lo necesario que se podía en el escenario conocido. De acuerdo a los informes de la comisión ad hoc de vacunas que hizo 12 reuniones, 12 informes y 12 minutas de los informes. Entonces en base a estudios de fase III o registros en agencias de test como la FDA, la EMA, o registro del Reino Unido después se aceleró. Pero si no hay estudios publicados y si hay reporte de prensa es evidente que es muy sezgado. También es un país que no hizo estudios de fase clínica III, hubo otros países que pusieron a 40.000 voluntarias a testearse inoculándose la vacuna. Uruguay no tomó ese camino. Esos países tienen hoy una cierta prioridad digamos en ese sentido".

A su turno, Delgado respondió: "Ese grupo, tengo el acta acá, en octubre fue el que recomendó que Uruguay firmara el Covax y pusiera dólares para asegurarse la adquisición de un millon de dosis de una serie de vacunas. Eso implica entre otras cosas la prevalidación, porque viene con validación de OPS, no hay que hacer la validación de ninguna agencia internacional ni tampoco nacional".

"A partir de ese proceso, empezamos y es notorio, un proceso paralelo al Covax de interacción con los laboratorios que involucró al propio presidente, quien habla, al ministro de Salud Pública, en contacto con las máximas jerarquías de los laboratorios para adelantar los otros procesos paralelos y asegurar una cantidad de vacunas suficientes que se asegure lo más rápido posible", agregó Delgado.

El secretario de Presidencia enfatizó: "No es ni la vacuna más barata, ni la más rápida, es la más segura. Estamos terminando procesos de esos, con mucha seriedad. La mejor contribución como gobernantes que podemos hacer es darle a la gente la tranquilidad que el día que se tengan que vacunar va a ser algo seguro para que tengan confianza en las vacunas".

El gobierno anunció ayer un plan de vacunación contra el coronavirus en tres etapas, que aún no tiene fecha para ser iniciado porque se está en negociación reservada con los laboratorios.

En tanto, el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian señaló este miércoles que se está "trabajando para suministrar 600.000 dosis por mes" de la vacuna contra el COVID-19.