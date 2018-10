Mujica oficializó su respaldo a Sendic en acto de la Lista 711

El expresidente José Mujica oficializó su respaldo a Raúl Sendic en el acto de cierre del Plenario Nacional de Delegados de la Lista 711 en La Huella de Seregni en la que el exvicepresidente confirmó que encabezará una lista al Senado en la campaña electoral.



Sendic que reclamó “retomar la ofensiva política”, destacó el apoyo de Mujica en el acto. “Seguiré trabajando para asegurar que podamos ganar las próximas elecciones independientemente de la decisión que tome el Frente Amplio —el Tribunal de Conducta Política”, aseguró.



La Justicia procesó sin prisión a Sendic en mayo de este año por abuso de funciones en reiteración real por su rol en los negocios del pago de la deuda que Ancap mantenía con la petrolera Pdvsa y con la financiera Exor.



También resultó procesado por reiterados delitos de peculado por haber utilizado las tarjetas corporativas de la estatal petrolera sin los “comprobantes justificativos”.



Sin embargo, el proceso no concluyó ya que el exvicepresidente apeló la sentencia dictada por la jueza del Crimen Organizado Beatriz Larrieu.



Hay quienes dentro del Frente sostienen que hasta que no exista una sentencia definitiva no se le puede impedir a Sendic ser candidato al Senado.



El exvicepresidente aseveró: “Fueron momentos difíciles sobre los que tuve que tomar decisiones en su momento, esas cosas golpean en lo personal, golpean mucho, en aquel momento lo hice porque pretendía que el caso Sendic no se convirtiera en el centro de todo el país como quedó demostrado”.



Por su parte, Mujica señaló que su presencia “es un deber". "Acá tengo compañeros que los conozco hace 50 años (…) no los vengo ni a avalar ni a decirles lo que tienen que hacer, vengo solidariamente porque es mi deber, expresó.