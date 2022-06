Mujica: "Para la gente asalariada no ha sido un buen gobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Creo que para la gente asalariada no ha sido un buen gobierno", remarcó este lunes el expresidente José Mujica, quien expresó que "es evidente" que el gobierno "ha jugado en todo lo posible con el sector empresarial tratando de favorecerlo".

"Ha habido un impuesto tácito, enorme, a los trabajadores comunes y corrientes", bajo la consideración de que "llevaban muchos años donde la inflación se equiparaba y sobre todo los ingresos más humildes recibían algún punto más y eso cambió abruptamente", dijo Mujica en Nada Que Perder (Radio M24).

Mujica planteó que "es evidente" que el gobierno "ha jugado en todo lo posible con el sector empresarial tratando de favorecerlo". Esto, señaló, "no es por maldad", sino "por un convencimiento teórico de que si le va bien a los empresarios van a derramar riqueza hacia los sectores más subordinados de la población". Al ser consultado sobre si este fenómeno se está dando, retrucó que es "un fantástico cuento chino".



El expresidente dijo que este "ha sido un gobierno que ha tenido mucho viento a favor por los precios de las cosas que se venden en el mundo, que ojalá perdure". Si bien planteó que "nunca tuvo Uruguay los precios que está recogiendo hoy" por las exportaciones, aseguró tener "mucho miedo" de que esto "se empiece a desmoronar, si se cumplen los vaticinios de recesión en Estados Unidos y en Europa por las políticas antiinflacionarias que están aplicando".

En ese sentido, sobre el intento que ha desplegado el gobierno para alcanzar mayor inserción internacional, valoró que "está muy bien" como se está "luchando para conseguir mercados". Aunque luego lanzó: "Hay un verbo, 'hay que abrirse', pero resulta que no se abren los otros. Parece que hacemos el papel de la pavota, porque ni Estados Unidos ni Europa se abren y nos cobran aranceles de la gran flauta".



Por otro lado, Mujica dijo que el gobierno justifica la decisión de permitir competencia en el mercado de internet con el ingreso de cableoperadores "para que haya más opciones, más libertad y la gente pueda elegir más, y es exactamente lo contrario de lo que hacen en el puerto, (donde) acotan la competencia". Opinó que esta apertura "le puede traer consecuencias" a Antel, que no detalló cuáles. Lo que "más" le preocupa es la "aparición de un actor de los gigantes que están operando en la región".

Villa Española, Manini y jubilaciones

Consultado sobre la intervención que definió el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del club Villa Española, valoró que "se le fue la mano" al gobierno. "Fue desmedido, exagerado", señaló.



Mujica también fue consultado sobre el debate en torno a la condición o no de colono del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. "Desde el punto de vista jurídico, es probable que sea (por) como están los papeles; desde el punto de vista práctico, emotivo y conceptual no lo es porque no se sintió colono ni nada por el estilo", dijo relativizando así las afirmaciones que hizo Andrés Berterreche, dirigente del MPP y actual director en Colonización, quien ha asegurado desde hace meses que tanto Manini Ríos como su esposa y suegro son colonos de campos de Artigas.



"Los papeles no sé lo que dicen. Espero que un departamento jurídico se está moviendo por lo que dicen los papeles", agregó.



Por este caso, aseguró, "hay una contradicción entre la realidad de su conducta y su vida y lo que dicen los papeles". Aludiendo a argumentos que expuso el mismo Manini Ríos en base al informe que encargó al catedrático Enrique Guerra, dijo que "es imposible que haya sido colono porque era militar". En tanto, apuntó contra el líder cabildante, al señalar que "siempre tiene la persecuta de que todos lo están maniobrando".



Mujica también fue consultado por el planteo que está sobre la mesa de aumentar la edad de jubilación a 65 años para determinadas franjas etarias. "Es una discusión baladí, parece que es una cosa bárbara y no soluciona un carajo porque el grueso de la gente se está jubilando (a) más de 65 años", subrayó. "Hay un esquema 65 sí o no. Hay tareas que de repente 60 años es mucho", opinó.