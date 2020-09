Mujica dijo que si los argentinos vienen "van a salir trasquilados" y Lacalle Pou le contestó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex presidente y actual senador José Mujica fue entrevistado ayer martes por el programa radial argentino "El destape" y aseguró: "Uruguay es muy chico y ustedes tienen soñadores muy grandes, tal vez vengan por lana acá pero van a salir trasquilados", expresó respecto a la llegada masiva de argentinos "ricos" que seguramente llegan "como una forma de especular".

"Uruguay no es un país barato, es un país bastante vacío, hay lugar, hay cierta tradición y una cultura en común. El único lugar donde mis compatriotas no se sienten extranjeros es en Argentina y al revés creo que pasa lo mismo, nosotros no somos hermanos, nacimos en la misma placenta", expresó Mujica y agregó: "Yo creo que de alguna forma u otra la Argentina va a salir porque no es la primera vez que tiene dificultades".

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado al respecto de los dichos del senador en el nuevo programa televisivo "Periodistas, toda la verdad" (TNU) y aseguró que lo único que hace con sus dichos es "dañar al país".

"Si Mujica quiere dejar bien a su país tiene que hablar bien de Uruguay, por suerte la gente ya no le cree", indicó el presidente. En la misma línea consideró que el exmandatario "se olvida que invitó a los empresarios argentinos a venir a Uruguay en el Conrad", indicó.

"Hay una canción de (Jorge) Cafrune que dice que la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos. No soy quién para generar desunión y polémica. Lo que no me parece –estoy radicalmente opuesto como casi siempre con Mujica– es dañar al país. Eso es dañar al país. Tenemos una concepción muy distinta con Mujica", reiteró Lacalle Pou.

El presidente indicó que el líder del MPP "gozó de populridad en el mundo cuando a su país le iba mal", en referencia a los cinco años en los que estuvo a la cabeza del gobierno. "Un presidente tiene que seguir el derrotero de su país", opinó.



"La vanidad es mala compañera. Lo que debería hacer Mujica, si quiere a su país, es ir y hablar bien de Uruguay", agregó.

La llegada masiva de argentinos al país, así como los cambios en la legislación para flexibilizar la residencia realizados por Lacalle Pou, han estado arriba de la mesa en los últimos meses. Incluso medios extranjeros, como The Guardian y The Economist dedicaron algunas páginas para analizar la situación.