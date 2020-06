The Economist analiza el manejo de Uruguay del COVID-19: "Rápido pero no estricto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

The Economist publicó una nota que titula "Cómo Uruguay ha enfrentado al COVID-19" y se sumó así a la lista de medios internacionales que, desde una óptica externa al país, analizan qué fue lo que sucedió con Uruguay durante esta pandemia.

El medio británico hace referencia a la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. Explica que el blanco "fue rápido pero no estricto".

La publicación hace referencia al concepto de “libertad responsable” que ha manejado Lacalle Pou en varias oportunidades y enumera una serie de medidas tomadas por el gobierno, como el cierre de los centros educativos, los cines y los shoppings, así como la exhortación a trabajar desde las casas, usar tapabocas y mantener la distancia física. Detalla, además, que Uruguay no impuso una cuarentena obligatoria.

Uno de los testimonios que incluye el artículo es el de Alberto, un jubilado que usa un tapabocas mientras trota en la playa de Montevideo. El hombre dijo: "El gobierno confía en mí para que me porte bien y confío en que me cuidará".



"Alberto se encuentra entre el 14% de los uruguayos mayores de 65 años, la mayor participación en las Américas. Eso debería hacer al país más vulnerable a los estragos de la pandemia, pero sus ventajas son más importantes. Tienen poco que ver con su nuevo presidente", agrega el artículo.



The Economist explica que Montevideo tiene 1,4 millones de personas, la mitad del país. Además, no tiene metro y la red de ómnibus es pequeña. Consultado por la publicación, el analista político Adolfo Garcé indicó que el Estado de bienestar de Uruguay creó "la confianza de que el Estado te cuida".



Por otra parte, se hace mención a que la "atención médica gratuita y razonablemente buena está disponible para todos. Las tres cuartas partes de los trabajadores tienen trabajos formales, muy por encima de la norma regional".



A su vez, se refiere a una encuesta del Latinobarómetro en 2018 donde se concluye que el 39% de los encuestados en Uruguay confiaba en el gobierno, "la participación más alta en América Latina". "Cuando el presidente los alista para combatir una emergencia, están dispuestos a escuchar. Lacalle Pou ganó las elecciones en noviembre por menos de dos puntos porcentuales, pero el 77% de los uruguayos apoya su manejo de la pandemia".

La revista señala que la confianza de la que goza Lacalle Pou podría caer si la recesión causada por el COVID-19 es “larga y profunda”. Recuerda, en este sentido, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la economía uruguaya se contraiga 3% este año, menos que lo que se prevé para sus vecinos de la región pero “dolorosamente suficiente”.