Mujica contra Manini por sus dichos sobre militares procesados: "Se queja por su propia impotencia"

El expresidente y senador José Mujica le respondió en la tarde de este martes al también senador Guido Manini Ríos, quien declaró más temprano: "¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?", lo cual suscitó varias reacciones desde la oposición.

En entrevista con 970 Noticias, de Radio Universal, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) fue consultado sobre si Manini se debería de haber callado en esta situación, y respondió: "Tal vez tuvo la oportunidad como nadie de hacerle un servicio histórico al Uruguay, pero el dilema lo superó y no lo vio, porque pudo haber tenido las herramientas para por lo menos hacer aparecer la verdad, que es la forma superior de justicia, y no le dio la talla, no pudo hacerlo, y ahora siento que se queja en realidad por su propia impotencia”.

En tanto, sobre la situación de los detenidos-desaparecidos en la última dictadura militar, expresó: "Los seres humanos en general tienen memoria, sobre todo la familia, los que han sufrido, y creo que por la experiencia internacional que se tiene esas cosas se mantienen en el tiempo. Por algo hay una jurisprudencia internacional que tiende a considerar que determinado tipo de delitos no prescriben. Se podrá opinar lo que se quiera, pero es la realidad en el mundo entero y creo que nosotros no escapamos".

Manini hizo estas declaraciones este martes por la mañana, durante una sesión extraordinaria del Senado, donde cuestionó a la Justicia por el procesamiento de militares por delitos ocurridos durante la dictadura y denunció "una violación a los derechos humanos" en la detención y procesamiento del capitán retirado Lawrie Rodríguez.