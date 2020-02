Moreira: Frentistas "se van a tener que comer" las "mentiras" e "infamias que han vertido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes en la noche, horas más tarde de que la Fiscalía de Colonia decidiera archivar la investigación que había iniciado contra el intendente de ese departamento, Carlos Moreira, —que buscaba estudiar si había delito del jerarca tras la viralización en octubre pasado de audios en los que se presumía que ofrecía una pasantía a cambio de sexo— el blanco fue proclamado candidato por la convención departamental del Partido Nacional de cara a las elecciones de mayo.

Otros dos candidatos también fueron proclamados: el empresario y dirigente local nacionalista Ricardo Planchón y el expiloto de Pluna y dirigente de Cabildo Abierto, Eduardo López, que competirá bajo el lema del Partido Nacional.

“Vamos a tener tres candidatos que vamos a pugnar, y no tengo ninguna duda que los frentistas se tendrán que guardar todos los improperios que han proferido en estos tiempos”, dijo Moreira tras ser proclamado candidato, de acuerdo a declaraciones recogidas por Radio Uruguay.



“Todas las mentiras y todas las infamias que han vertido en estos tiempos se las van a tener que comer, se las van a tener que guardar”, sostuvo el jefe comunal, quien agregó que “esta elección va a ser una elección con todo”.



Moreira dijo acerca del Partido Nacional en Colonia: “No puede perder, no va a perder, porque tenemos una mística muy especial que nos llena el alma, y cuando salimos a la cancha salimos con todo”.



El intendente dijo que el martes fue para él un día “especial”. “Hoy quedó descartada toda esa maniobra vil de la que fui objeto y se archivó el expediente”, comentó, lo que despertó gritos de “Moreira, Moreira” entre los presentes. “Quiero agradecer, porque la verdad que hace tres meses y pico que la cosa para mí no fue fácil. Pero estoy acá, entero, firme, con ganas, y estoy enojado además. Todavía tengo muchas más ganas de estar en esto, muchas más ganas”, remató el intendente.



Tras la decisión de la convención departamental, ahora el Directorio del Partido Nacional tendrá que decidir si autoriza que los tres candidatos utilicen el lema del partido. Es un trámite administrativo, y si bien a priori entre los miembros del Directorio no hay intención de poner obstáculos a la candidatura de Moreira, su presidenta, Beatriz Argimón, buscará que no se avale la candidatura del intendente de Colonia. “Sé lo que voy a votar yo, no lo que hará el resto”, dijo el martes la próxima vicepresidenta de la República.