Miranda sobre Alfie: el problema es "que haya sido designado como director de OPP"

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, hizo referencia a la polémica que se generó alrededor de Isaac Alfie, futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), cuando se supo que realizó una asesoría técnica para un estudio jurídico contratado por la compañía minera Aratirí.

En rueda de prensa luego de una reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, Miranda comentó que “estuvo en la conversación política por la alta preocupación que genera” ya que es una “conjunción del interés público y privado”.

Alfie declarará en Washington en la audiencia final del juicio que la minera entabló contra el Estado uruguayo, que se inició en agosto de 2018 y donde reclama US$ 3.536 millones.



Sobre esto, Miranda dijo que el integrante del Partido Colorado “aparece como perito -para decirlo en términos cotidianos- en un juicio internacional contratado por el demandante contra el Estado uruguayo, quien paga sus honorarios y quien financia su traslado a la audiencia que está en este momento”.



En cuanto al rol del perito, comentó: “Tienen que hacer un dictamen objetivo pero dígame qué perito es capaz de hacer un informe que no proteja los intereses del que lo contrata y que, además, paga sus honorarios”.



Consultado sobre si cree que puede llegar a perjudicar a Uruguay, dijo que no quiere hacer “ningún tipo de consideraciones de ese tipo”. “Lo que digo es que aquí hay un problema ético y un problema político: no es que Alfie haya participado como perito sino que haya sido designado como director de OPP”.