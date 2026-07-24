Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: mano a mano con el estratega político Francisco Vernazza

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde “la cocina” del diario, En Clave País pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este viernes 24 de julio estará como invitado el estratega y referente de la comunicación política, Francisco Vernazza, para analizar la gestión del gobierno de Yamandú Orsi y el rol de la oposición. Se desarrollarán los principales temas del días y habrá espacio también para recibir al infectólogo Álvaro Galiana para conocer detalles sobre la vacunación contra el meningococo y a Juan Labraga, director de Política Comercial del MEF, para conversar sobre la decisión de Estados Unidos de aplicar a Uruguay un arancel del 12,5% por no prohibir productos hechos con “trabajo forzoso”.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva. Foto: Leonardo Mainé.

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