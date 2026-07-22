Mirá "En Clave País", el streaming de El País, en vivo: entrevista a Mario Lubetkin y columna de Martín Aguirre

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde “la cocina” del diario, “En Clave País” pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este miércoles 22 de julio estará como invitado el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Se desarrollarán los principales temas del días y habrá espacio también para la columna política del director de redacción de El País, Martín Aguirre.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva. Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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