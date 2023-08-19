Mides utilizará inteligencia artificial para detectar gente que vive en la calle

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) le solicitó a su par de Interior acceso al nuevo software con inteligencia artificial (IA) que esa cartera pretende aplicar para, de modo preventivo, poder reconocer a personas cuya actitud o accionar pueda indicar que va a cometer un delito.

En este caso, lo que quiere el Mides es contar con una variable que le advierta, en tiempo real, sobre cualquier ciudadano que esté o se disponga a dormir en la vía pública, confirmaron a El País fuentes de esa secretaría.

La propuesta fue planteada por el ministro Martín Lema, con la intención de “dotar de mayor celeridad a las intervenciones” de los equipos que trabajan en calle y que estos logren que las personas accedan a utilizar algunos de los mecanismos de asistencia que se les ofrece.

“Siempre se busca que utilicen las alternativas del Mides”, aseguró el jerarca.

Por otra parte, en el Mides se estima que esta nueva aplicación le permitirá pedir con mayor rapidez la aplicación de la Ley de Faltas, ante una eventual ocupación indebida de espacios públicos, si estas personas rechazan la asistencia.

Interior prevé que el sistema pueda estar operativo a fines de año. Hay cuatro empresas que están aplicando el plan a través de un proyecto piloto en coordinación con el Centro de Comando Unificado (CCU) del ministerio. Una vez evaluados los resultados se llevará a cabo el llamado a licitación correspondiente para la compra del sistema.

Interior recibió de buena forma la solicitud del Mides. A través de la introducción de una nueva variable, se le pedirá al software que identifique a las personas durmiendo en calle o dispuestas a hacerlo. Cuando así lo detecte, se emitirá una alerta al funcionario que esté en ese momento visualizando las cámaras de videovigilancia integradas al sistema, que verificará la información y realizará el aviso correspondiente.

A nivel policial el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó la idea a fines del mes pasado, al exponer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Representantes durante la discusión de la Rendición de Cuentas. Allí sostuvo que la inteligencia artificial representará un “cambio de paradigma” en la prevención del delito, y sobre todo, en las labores de videovigilancia. “Hasta ahora es forense”, explicó. Una vez cometido el delito, tratar de encontrar a los culpables. “Queremos darle este ingrediente moderno”, indicó.