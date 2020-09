"Vaya uno a saber en qué estado mental está", dijo Manini sobre confesiones de Gilberto Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Guido Manini Ríos habló sobre las actas del Tribunal de Honor de 2006 en el que declaró el coronel retirado Gilberto Vázquez. "Se hace un gran escándalo mediático a partir de las declaraciones de una persona que vaya uno a saber en qué estado mental está y vaya a saber uno la veracidad de sus dichos. Pero, de ser ciertos, debieron de ser puestos a consideración de la justicia hace 14 años sin lugar a dudas”, sostuvo el excomandante en jefe del Ejército.

En la declaración de puño y letra de Vázquez ante el Tribunal de Honor de Alzada, con fecha 3 de setiembre de 2006, señala: "En ocasión de declarar ante el Tribunal de Honor especial numero 1, el suscrito me encontraba en una situación psicológica adversa y desprovisto de todo asesoramiento y comunicación con el exterior". Esta carta se dio a conocer este martes de noche por el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos tras realizar un nuevo pedido de acceso a la información.

Las declaraciones de Manini Ríos fueron este miércoles en la audición semanal de Cabildo Abierto en Radio Universal.



Además, vio con "bastante sorpresa" que "prácticamente" se los quiere culpar "de lo que ocurrió hace 14 años, cuando es claro que en esa época" estaban "muy lejos de ese tema y nada tuvimos que ver”.



En la misma línea, señaló que "cualquier persona con un mínimo de honestidad intelectual", nota que "las responsabilidades son políticas y les caben a los políticos que estaban en esos cargos, muy cerca de ese expediente que se desempolva ahora. Justo ahora, una semana antes, unos días antes de que se trate el desafuero en la Cámara".



Las actas del Tribunal de Honor de 2006 se hicieron públicas la semana pasada. En ellas, Vázquez relató que el comandante en Jefe del Ejército (no aclara si fue Carlos Díaz o su predecesor, Ángel Bertolotti) le ofreció a él y a otros militares procesados por delitos en la dictadura, asumir la autoría de un crimen, a cambio de cumplir ocho años de prisión.



Se trataba del caso de la desaparición en 1976 en Argentina de Adalberto Soba, que pertenecía al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). De acuerdo a su testimonio, el coronel retirado debía “hacerse cargo del caso Soba” junto a un grupo de exmilitares, entre ellos, Jorge Silveira, Ricardo Arab y Ernesto Ramas.



En la tarde del martes, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos difundieron nuevas actas militares, entre ellas la declaración de puño y letra de Vázquez ante el Tribunal de Honor de Alzada en el que confiesa otra serie de delitos.



El líder de Cabildo Abierto también habló este miércoles sobre la votación de su desafuero y apuntó contra el Frente Amplio. El desafuero “se ha puesto arriba de la mesa como una especie de bandera de lucha, buscando unir a aquellos que hoy por hoy con desazón miran cómo fueron engañados durante años. Que miran cómo aquellos que se suponía que iban a defender sus causas se rieron de ellos a lo largo de los años”, expresó.



La solicitud de desafuero del senador Manini Ríos fue tramitada en noviembre del año pasado por el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, por la actuación del líder de Cabildo Abierto como comandante del Ejército ante una confesión realizada por José Nino Gavazzo, quien reconoció ante un Tribunal de Honor que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.



En abril el senador solicitó que todos los legisladores votaran para que pudieran levantarle los fueros parlamentarios y solicitó que se hiciera "a la mayor brevedad posible", si bien al momento no se ha realizado.



El cabildante también cree que hay un "circo mediático montado para exacerbar los ánimos, para generar una fractura más profunda entre los uruguayos y para hacer de este tema una bandera política cuando se les agotaron las otras".



Primero comentó que la "bandera social quedó bien claro que fue una farsa, que en 15 años no solucionaron los grandes problemas de los más frágiles en el Uruguay". "La bandera de los derechos humanos les está demostrando también que para ellos fue simplemente una bandera para lucrar y que jamás hubo una intención verdadera de llegar al fondo de las cosas”, agregó.



Todo esto se “usa por los mercaderes del odio que demuestran que están con el ánimo más exacerbado que nunca y que quieren a toda costa terminar" con Manini Ríos y Cabildo Abierto, afirmó.



El senador añadió que "ellos, que han hecho del odio el motor de la historia, no pueden tolerar que existe un partido como Cabildo Abierto que se plante firme y que diga las cosas como son". Un partido que "denuncie a los genuflexos que se dejan gobernar desde afuera porque les conviene, que denuncia a aquellos que están lucrando con el dolor ajeno, que denuncie a estos que teniendo la información a pocos metros de su despacho jamás movieron un pelo por avanzar en el camino de la verdad. Y sin embargo, esta gente se niega a ver los responsables donde verdaderamente están”.



El lunes, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que "no votar el desafuero es ser cómplice de la impunidad". En la misma conferencia de prensa el exsenador y actual secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, también habló de Manini Ríos. "Hoy, nuevamente un militar no quiere comparecer ante la Justicia. Él dice que vota su desafuero, pero el resto de los partidos de la coalición no lo va a votar".



El desafuero de Manini Ríos sería tratado la semana que viene tras un pedido de aplazamiento del Partido Nacional. Este miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con senadores de su partido en la residencia presidencial de Suárez y Reyes para definir qué votarán los integrantes de la Cámara Alta.En esa instancia se decidió posponer nuevamente la consideración del desafuero, pero no se fijó fecha, dijeron a El País fuentes que participaron de la reunión de esta mañana en Suárez y Reyes.