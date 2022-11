“Me equivoqué en el decir”, asegura Mujica por declaraciones sobre Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Yo lo dije con humildad. Tal vez la expresión no sea correcta, pero dije que hoy la defensa del feminismo tiene un peso mundial, por lo menos en Occidente. Es indisimulable, está por todas partes, es una cosa de nuestra época”, dijo esta tarde el expresidente José Mujica, sobre sus dichos de más temprano, en los que señaló que la intendenta Carolina Cosse "tiene un don a favor: es mujer, y están de moda", en cuanto a una eventual candidatura de la jerarca.

“Lo que pienso con respecto a esto está en la página 149 del libro ese que va a aparecer mañana. Es un problema mucho más rico”, señaló, en referencia a la obra "El horizonte. Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica".



“Creo que vale mucho más como declaración que una cosa al pasar en un reportaje dicho a la carrera. Porque cuando digo 'de moda' me refiero a que es un tema de nuestra época, ineludible”, puntualizó, en declaraciones a radio Universal, donde también destacó que se equivocó “en el decir”.

Ante el comentario de que se asume a las modas como algo pasajero, Mujica expresó: "Para algunos será pasajero, pero me parece que este es un tema harto definitivo, porque tiene un valor en sí mismo, porque está avalado, no solo por un problema de Justicia, por un cambio estructural en el campo del trabajo”.



"Dentro de algunos años usted verá que en la Justicia vamos a estar peleando por la cuota masculina", comentó. También señaló que "Carolina es brillante".



Consultado respecto a la declaración de la Unidad Temática por los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio, Mujica señaló: “Si las ofendí les pido perdón a las compañeras, me equivoqué en el decir. Punto”.