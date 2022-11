Mujica dice que Cosse "es mujer y están de moda", pero Orsi "pega más" con Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de la República José Mujica fue consultado este lunes por los próximos candidatos que se proyectan para representar al Frente Amplio en las elecciones presidenciales de 2024. "Yo la respeto mucho a Carolina (Cosse), la respeto mucho. Tiene un don a favor: es mujer, y están de moda. Me parece que (Yamandú) Orsi pega más con lo que es el Uruguay", disparó el exmandatario.

Consultado por si no es como si le soltara la mano a Carolina Cosse, siendo que en las pasadas elecciones departamentales fue la candidata del MPP, Mujica fue directo: "Que nosotros la apoyáramos no quiere decir que fuera de nosotros. Apoyamos a Álvaro Villar y tampoco era de nosotros".



En entrevista con El Observador, detalló: "A veces, cuando sos medio grande, si va directamente uno tuyo, es radicalizar que los demás se junten en contra. No podés pedir lo que no te pueden dar, no es inteligente".

A propósito de su apoyo a Yamandú Orsi, Mujica expresó que lo conoce "de hace años" y pega con el Uruguay, "sobre todo el del interior": "porque Canelones es como un Uruguay chiquito. Tiene todo lo que tiene el Uruguay condensado. Son muchos años que está ahí, primero con Carámbula y ahora. Ha agarrado un oficio de entender al Uruguay".



En la misma conversación, el expresidente fue consultado por otros candidatos, como Mario Bergara, de quien opina puede ser "una alternativa"; de Óscar Andrade, que tiene "mucha comunicación con la masa" y del actual presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a quien ve como un político de "mucha ductilidad, muy delicado, es un cuadro de reserva del futuro".

Los diferentes candidatos citados por Mujica se han ido expresando consecutivamente a lo largo de la semana, consultados por si están en carrera hacia la presidencia de la República.



Este domingo Yamandú Orsi recalcó que no está "en campaña electoral", pero reconoció que "la simpatía de la gente (...) no se construye en un período de campaña de un año, se construye a lo largo de todos los días" y dio lineamiento de su objetivo de cara a las próximas elecciones presidenciales.



Además, apeló a ir tras aquellos que no acompañaron al Frente Amplio con su voto en las pasadas elecciones. "Para llegar a conectar con aquel que tiene las tradiciones, aquel conservadurismo que también reconozcamos que todos llevamos un poquito adentro", apuntó.

El sábado, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, expresó que “los sectores del Frente Amplio, no hay que ser ingenuos, se están armando para la elección” y que también “se están armando para el programa, se están armando para darle más fuerza al ‘Frente Amplio te escucha’ que va a ser en algún momento supongo ‘El Frente Amplio propone’”.



Por su parte, Óscar Andrade fue consultado el pasado jueves por si se ve "en el menú" de candidatos a la presidencia para las elecciones de 2024. "Ni me bajé, ni estoy. Si me preguntabas a esta altura en 2017, 2018 decía ‘imposible’, dije ‘no la veo por ningún lado’. Ahora contestaría lo mismo, pero estoy más grande y aprendí, que a veces descartás de plano y no alcanza con que descartés de plano", expresó.