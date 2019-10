Martínez espera contar con los votos de Manini Ríos en el balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un acto celebrado en la ciudad de Salto el jueves el candidato oficialista Daniel Martínez se mostró dispuesto a llegar a acuerdos puntuales con la oposición y dijo desear que los votantes de Cabildo Abierto lo apoyen a él en el balotaje.

En una rueda de prensa con medios del departamento sostuvo que había escuchado a Ernesto Talvi, el presidenciable colorado, que se “va a tomar su tiempo para tomar las decisiones, lo que me parece, correcto e importante. También vi un tuit de Robert Silva, el candidato a vicepresidente, tratando sobre el protagonismo de los docentes en la transformación de la educación. Cosa que nosotros hemos dicho más de una vez, incluso anoche mismo (por el miércoles) lo dijimos en un programa de televisión. Entonces uno piensa: ¿cómo es la cosa? de repente, no en todos los temas, pero en muchos habrá donde tengamos acuerdo y está bueno”.

En ese sentido abundó al decir: “Yo quiero que la gente de Manini me vote en la segunda vuelta, no estoy hablando de Manini, no hemos planteado alianzas formales porque lo que queremos es construir un proyecto político, en base a acuerdos”, informó el diario salteño Cambio.



Pese a su anunciado interés por alcanzar acuerdos con la oposición Martínez no perdió la oportunidad de criticarla.



“Uno no ve una propuesta. No se les cae una idea ni a garrotazos. Nosotros tenemos una propuesta de doce puntos. Que parten algunos por reafirmar las buenas decisiones y otras de corregir lo que no dio resultado”, sostuvo el candidato.

Martínez también se refirió a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de desestimar los recursos de inconstitucionalidad que presentó la defensa de Guido Manini Ríos en el caso Gavazzo, por lo que el candidato de Cabildo Abierto será citado nuevamente por la Fiscalía para continuar el proceso. “Yo siempre respeto a la Justicia, cuando no me gusta la decisión y cuando me gusta. Por lo que este fallo me parece correcto por parte de la Justicia”, sostuvo Martínez.



Consultado en torno a la posición del Frente Amplio en las encuestas, las que todas lo presentan al tope de las preferencias, Martínez dijo: “Parecería ser que el Frente ganaría con cierta ventaja, nunca hay que tener la soberbia de consejera. De todas formas, hay que esperar a la segunda vuelta si es que hay. Son datos, yo no voy a dejar de meterle alegría y buena onda, y salir a recorrer el país, meter para adelante. Así tuviéramos 10% o 40% voy a meterle el mismo compromiso”.

Medidas para vivienda.

Ayer en Paysandú el candidato oficialista y su equipo de asesores en materia de vivienda presentaron 11 medidas destinadas a terminar con la precariedad de 20.000 hogares en asentamientos irregulares con la construcción de nuevas viviendas, reacondicionamiento de algunas existentes y mayor equipamiento urbano.



La encargada de presentar las iniciativas fue Lucía Etcheverry, vocera del grupo de asesores en materia de vivienda de Martínez.



Entre los planes del candidato está aumentar los préstamos y subsidios para refacción, ampliación y mejora de viviendas, canastas de materiales y asistencia técnica, y crear un subsidio parcial para alquiler.



Se habilitarán préstamos flexibles y bonificados para refacción de viviendas con destino al alquiler y se incrementará la producción pública de viviendas para alquiler social.



El equipo de Martínez sostuvo que pretende promover un mayor acceso al crédito para compra de vivienda usada y refacciones, disminuyendo el ahorro previo solicitado y mejorando la relación cuota/ingreso. Asimismo, se incentivará una mayor inversión privada en vivienda, articulada con la inversión pública. Para ello, se encaminarán financiamientos mixtos, mediante “reglas claras, transparentes y previamente establecidas”.



El candidato también se comprometió a apoyar al sistema cooperativo de viviendas en todo el país, y estimular los proyectos cuya localización favorezca la integración socio territorial, la construcción en áreas consolidadas y la innovación constructiva y de gestión.



También se propone reestructurar la cartera de inmuebles para la vivienda social y dotarlo de fondos especiales para adquirir suelo y crear las infraestructuras básicas. Finalmente se planea ampliar el acceso a viviendas para jóvenes en todo el país.