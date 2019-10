Manini Ríos reafirma que no apoyará un gobierno del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodeado de cientos de seguidores riverenses, el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y su candidato a vice, Guillermo Domenech, dejaron claro anoche que no piensan apoyar un eventual gobierno del Frente Amplio.

Pero también enviaron un mensaje a los otros dos socios de un posible gobierno de coalición liderado por Luis Lacalle Pou, el colorado Ernesto Talvi y el candidato del Partido Independiente Pablo Mieres, que han expresado notorios reparos sobre la posibilidad de integrar un gobierno junto a Cabildo Abierto.

“Es de irresponsables dinamitar puentes, decir con fulano no me siento a conversar”, afirmó Manini en un mensaje a los demás socios de la eventual coalición.



“A los que se arrogaron el derecho de invitar a una supuesta mesa del poder, les contestamos que nunca pedimos que nos inviten. No precisamos invitación”, afirmó el candidato y recibió un aplauso cerrado en el club Uruguay sobre la calle Sarandí en el centro de Rivera, una ciudad que se ha convertido en un verdadero bastión de Cabildo Abierto. “¡Se siente, se siente, Manini presidente!”, gritaban anoche decenas de “cabildantes”.



Ayer Mieres reiteró en radio Sarandí que con Manini Ríos “nunca” va a hacer un acuerdo. Y Talvi dijo en el programa Desayunos Informales de canal 12 que sí aceptaría que Manini Ríos integre la coalición, pero nunca en el caso en que fuese mayoría.



¿Qué opina Manini de esas posturas? “Es problema de ellos, no mío”, respondió a la consulta de El País.



Tanto en Rivera como esta mañana en el programa Así nos va de radio Carve Manini lanzó: "Después del 27 de octubre el que va a ofrecer ministerios soy yo".

Domenech, en tanto, se explayó que no pondrán “palos en la rueda” a ningún gobierno que intente un cambio. Pero fue duro con Talvi y Mieres: “Lo que ellos digan no es un problema nuestro, nosotros nos vamos a sentar con quien quiera construir un país mejor. El que quiera quedarse al margen será un problema de él”. Y terminó así: “A la patria no le escatimamos un ápice de esfuerzo”.

Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos, la fórmula presidencial de Cabildo Abierto. Foto: Marcelo Bonjour

Pero también Manini envió un mensaje al expresidente colorado Julio María Sanguinetti, quien dijo esta semana que, antes de formar una coalición con Cabildo Abierto, se deben aclarar asuntos que tienen que ver con el respeto y defensa de la democracia. Manini le envió un mensaje a Sanguinetti en ronda de prensa: “Decir que Cabildo Abierto no es democrático es burlarse de la inteligencia del pueblo uruguayo. Yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea para buscar soluciones”.



Anoche en Rivera, Manini cerró su discurso advirtiendo a los “cabildantes” que en el sistema político todos son “hostiles” con Cabildo, pero dijo que no escucharán agravios de su partido.

Al observar los resultados de todas las empresas de opinión pública sobre intención de voto se advierte que, seguramente, Cabildo Abierto tenga un peso relevante en el próximo Parlamento, por lo que será un actor activo en la próxima legislatura como para ser dejado de lado en una eventual coalición.

No al Frente Amplio.

Durante una gira por Soriano, Manini Ríos había sido consultado por radio Uruguay sobre si respaldaría al Frente Amplio y respondió que tendría que cumplir con “condiciones imprescindibles”.



Pero anoche ante la consulta de El País dijo que solo “ante una tergiversación malintencionada se puede mostrar a Cabildo Abierto como un partido dispuesto a acordar con el Frente Amplio” y que no quiere que se sigan aplicando las mismas políticas “que han hundido al país productivo”.



Mientras sus seguidores tocaban una batucada y gritaban, Manini también dijo que no tiene pensado “ningún acuerdo” con quien va a mantener en su equipo “a los responsables de la actual política contra la inseguridad y la actual política económica”. Domenech, en tanto, dijo que no es “ni siquiera una hipótesis” un acuerdo con el Frente Amplio.



En un video que más temprano difundió Cabildo Abierto a través de las redes, Manini también afirmó que apoyará “el cambio en Uruguay”.

Durante su discurso, la esposa de Manini y candidata a senadora Irene Moreira dijo que “las gotitas” de lluvia que caían ayer en el norte del país eran “lágrimas” porque “que se van, se van”, subrayó en un obvio mensaje al Frente Amplio.