Martínez: "En la calle, dos de cada tres montevideanos apoyan mi gestión"

Daniel Martínez, uno de los tres candidatos que tiene el Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo (IMM), dijo que "dos de cada tres montevideanos" apoya lo que fue su gestión en la comuna(2015/2019) y que quiere "ver lo que pasa", pese a que las consultoras dan como favorita a Carolina Cosse.

"En la calle, dos de cada tres montevideanos apoyan mi gestión y se nota. Yo quiero ver lo que pasa, falta (...) Es cierto, nosotros empezamos al final, el primero de agosto. La historia dirá si fue un error o no", indicó en "Desayunos informales" (Canal 12).

"No hay ningún politólogo que diga que esté cerrada la elección. Hay una volatilidad muy grande dentro del Frente Amplio y está todo dentro del margen de error. Hay indecisos también. No me voy a pasar hablando de las encuestas. Hay que seguir trabajando y planteando propuestas con la gente", expresó.



Sobre su gestión al frente de la IMM, Martínez sentenció: "Demostramos que teníamos capacidad de lograr una mejora en la Intendencia".



"Fue una inversión récord de US$ 800 millones de dólares, sigue siendo una inversión histórica", valoró.



Martínez dijo que "al principio solo se habían calculado US$ 500 millones de dólares, no más" y que "el 80% fue invertido en los barrios periféricos, los barrios que más necesitaba inversión para igualar el punto de partida de quienes viven ahí".



"Lo que no quiere decir que no se hicieron cosas en Pocitos, Carrasco. También se hicieron, pero el 80% estuvo en los barrios periféricos", expresó.



"Yo tuve problemas al principio porque hubo gente que no se sentía representada en el gabinete. Yo les decía que quería que estuvieron todos con el programa del Frente Amplio y tirando para adelante poniéndose la camiseta. Ganemos todos o perdamos todos, pero con honestidad y sin estrellitas. Fue mi forma de ver y creo que dio resultados. Tengo una evaluación dispareja de los directores como de departamento y división, pero el equipo como tal funcionó. Con los US$ 800 millones de dólares se trabajó como equipo proyecto. Cada uno no defendía su parte. Trabajaban para que la obra saliera bien", añadió.