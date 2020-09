Elecciones departamentales: Villar, Mujica y Bergara van por “el voto confuso”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quedan 10 días para la elección departamental y la estrategia del comando de campaña de Álvaro Villar apunta a mostrar al candidato junto al expresidente José Mujica y al senador Mario Bergara. Las razones son matemáticas. Si todos los que dicen apoyar al MPP o Bergara le dieran su voto a Villar, el neurocirujano quedaría en la puerta de la victoria.

La última encuesta de Factum revela que el 26% de quienes votarían al Frente Amplio (FA) en Montevideo pretenden apoyar al MPP, el sector liderado por Mujica, y el 10% a Progresistas, el de Bergara. Si ese 36% de los votos frenteamplistas apoyara a Villar, el médico se acercaría mucho al triunfo, pero miles de personas que dicen que votarán al MPP anuncian que respaldarán a Carolina Cosse o Daniel Martínez, aunque no existen listas que permitan esto.



Un informe de Factum revelaba en julio que el 20% de quienes votarían a Cosse también le darían su voto al MPP, mientras que el 12% de quienes apoyarían a Martínez también elegirían al sector de Mujica.

Lejos de reducirse este porcentaje de votos confusos, el último informe de Factum, fechado en setiembre, muestra que los potenciales votantes del MPP representan el 22% del electorado de Cosse y el 26% del de Martínez.



Ante este escenario, Villar explicó que su estrategia es, en primer lugar, darse a conocer, ya que es el menos conocido de los tres candidatos frenteamplistas en Montevideo; y en segundo lugar, que los electores que simpatizan con el MPP y Bergara decidan votarlo.

“Conocerme no es solo que me identifiquen. Es conocer quién soy, qué propongo, así que esa tarea todavía queda por delante. La gente en las elecciones departamentales no vota tanto por lo partidario sino que vota más por las personas, y eso explica las diferencias que se ven entre las elecciones nacionales y las departamentales”, dijo Villar a El País.

El candidato presentó ayer su Plan de ambiente para Montevideo en su comité de 18 de Julio y Pablo María, donde estuvo acompañado de Mujica, Bergara, Lucía Topolansky, Juan Andrés Roballo, Pablo Inthamoussou, Patricia Roland y Fernando Amado.



Esta es la segunda vez que Villar aparece junto a Mujica y Bergara. También se habían mostrado juntos en la presentación del Plan de movilidad.



Villar no es el único candidato que tiene entre ceja y ceja retener la mayoría de los votos de los sectores que lo apoyan. Algo similar sucede con el Partido Socialista (PS), del que formó parte Martínez pero que ahora apoya a Cosse. El último informe de Factum revela que el 13% de la intención de voto del exintendente dice que votará al PS, aunque tampoco existe lista que lo habilite. Sin embargo, ningún sector puso más énfasis en la necesidad de evitar confusiones que el MPP.

Impugnar ante la Corte Electoral.

Bergara y Alejandro Sánchez, diputado del MPP, forman la mesa chica de Villar. “Es natural que haya mucha confusión por parte de los electores dentro del FA con respecto a qué sectores apoyan a los candidatos. La 609 (MPP) impulsó la candidatura de Cosse a la Presidencia en la campaña pasada y ahora no la apoya pero a la gente en su retina le queda eso. Lo mismo pasa con Martínez y el PS. Evidentemente, esas cosas generan cierta confusión”, dijo Sánchez a El País.

La lista 6009 fue impugnada por MPP ante Corte Electoral.

A esta dinámica de apoyos cambiantes se suma la presencia de algunas listas, como la 6091 o la 6009, que impulsan a Cosse y que según el MPP profundizan la confusión.



“Esto puede llevar al error y la confusión. Ahí hay una cuestión ética. El FA ha criticado mucho las cooperativas de listas, y no puede convertirse en una cooperativa de listas buscando tener números para ver si pueden rescatar algún voto más por la confusión de la gente”, agregó Sánchez.

Mujica también criticó el uso de números similares al 609 en las listas que apoyan a Cosse. “¿Será casualidad? Puede ser legal -es legal- porque en definitiva, al ponerle el otro número, es otro número. Es obvio que tiende a generar confusión (…) ¿será una picardía?”, dijo el expresidente en su audición radial de M24 el 26 de agosto.

El MPP impugnó las dos listas ante la Corte Electoral, la 6009 en octubre y la 6091 en agosto. En el primer caso, la lista cambió su logo (pasó de un fondo rojo, como el de la 609, a uno blanco), mientras que en el segundo caso la Corte desestimó el reclamo.



“A río revuelto ganancia de pescador”, sentenció Sánchez.