"Se mantiene" camino para bajar delitos y hay que trabajar "más fuerte" para anticiparse, dice Lacalle

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este lunes a la oleada de homicidios que han tenido lugar en los últimos días en Montevideo. El presidente dijo que "se mantiene" el camino para bajar el número de homicidios. "Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, violencia entre bandas, que estamos tratando de hacer la prevención correspondiente, muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios", dijo en diálogo con la prensa desde La Paloma.

El mandatario repitió lo que manifestó días atrás de que "no se puede catalogar muertes clase A y clase B" y que desde que era senador siempre criticó cuando se hablaba de muertes "por ajuste de cuentas".



"No quiero que sirva como excusa, pero saben que ha habido una baja importantísima en el resto de delitos (rapiñas, hurtos) ¿Qué quiere decir esto? Que no están vinculados estos homicidios a una rapiña con homicidio posterior o un hurto con homicidio posterior", detalló sobre la naturaleza de estos delitos.



A pesar de estos datos, Lacalle enfatizó que "no sirve de excusa" y hay que trabajar "más fuerte todavía para tratar de anticiparse".