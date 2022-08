González sobre gestión de gobiernos del FA: "En Montevideo la droga no la buscaba nadie"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Acá en Montevideo la droga no la buscaba nadie, no por culpa de la Policía, porque la Policía que cumple órdenes", dijo este lunes el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, en medio de las críticas del Frente Amplio al plan de Gobierno para hacer frente a los delitos.



González citó la crónica publicada este lunes en El País sobre el homicidio de un hombre en Parque Guaraní, que expone los conflictos existentes en el país entre bandas vinculadas al narcotráfico.



Según el director de seguridad, para "atacar en serio al narcotráfico alguno de estos hechos (homicidios vinculados) van a suceder" y que este Gobierno pone "por primera vez el tema arriba de la mesa".



Consultado en el programa Primera Mañana (El Espectador) si durante la gestión del Frente Amplio se hacía "la vista gorda" al problema, González respondió una secuencia de preguntas retóricas: "¿Por qué cerró la Junta (Departamental de Drogas)? ¿Por qué agarraron solamente 100 Kg de pasta base? Yo no logro entender… Porque ahí está el gen. ¿Por qué quieren cerrar las comisarías? ¿Por qué los comisarios no podían hablar con los vecinos? La inteligencia parte del vecino…".



González resaltó que las bandas de narcotráfico se "esconden en barrios populares" y el objetivo del ministerio es "proteger a la gente trabajadora". "La presencia policial es muy grande, sabemos quién mueve, dónde están y cómo hacemos", enfatizó con relación a la identificación de estas bandas criminales.



A pesar de disponer de toda esa información, González se escudó en que a veces la Policía no puede actuar: "para allanar, para mandar preso a alguien, necesitamos pruebas".

En alusión a la gestión anterior, González enfatizó que "el país tenía una enorme crisis de seguridad con todos los delitos en aumento" y que en la actualidad bajaron todos salvo el homicidio.



Específicamente, respecto a los homicidios registrados en la última semana en el barrio Peñarol, González explicó que "se dieron pura y exclusivamente por tristes problemas de deudas por pasta base de cocaína"; "En este caso tres personas, la mujer era vendedora, otros eran consumidores... claramente tiene algo que ver con la droga que tenían, alguna deuda que tuviesen".