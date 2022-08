Lacalle, "molesto, enojado, caliente" con caso Marset pero "legalmente era lo que había que hacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este jueves por la polémica generada tras la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Explicó que estaba "muy molesto, enojado, caliente, diría alguien en una esquina con lo que sucedió, pero en términos legales era lo que había que hacer".

En rueda de prensa tras el acto de conmemoración de los 197 años de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay, el presidente respondió si no había forma de evitar la entrega del pasaporte: "Escucharon la interpelación y suscribo todo lo dicho por los dos ministros", expresó y dijo que por esa razón se está modificando el decreto de 2014.



"No fue un pasaporte exprés. Hablé con las autoridades políticas del ministerio, porque para mí era fundamental tener la tranquilidad sobre su actuación. La actividad política es honorable y por eso hay que cuidarla", manifestó y aseguró que el poder político de los ministerios "actuó derecho" aunque el resultado moleste. Además, agregó que es un presidente al que no le "tiembla el pulso" y "si hubiese tenido la convicción de una mala actuación" hubiese tomado medidas drásticas respecto a los ministros interpelados.



Para Lacalle Pou, lo sucedido no mancha la imagen del país como han manifestado desde la oposición.



El presidente, además, respaldó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y su "plan integral del seguridad" que "en gran parte es en lucha contra el narcotráfico", aunque manifestó: "Por supuesto que no estoy conforme mientras haya violencia en nuestro país".

Consultado por las siete muertes violentas ocurridas entre martes y miércoles de esta semana. "Cuando era senador siempre me quejaba cuando se hablaba de muertes clase A y clase B; la violencia la sufrimos todos", declaró.



Además, compartió que "algunos lugares específicamente hay grupos de violentos y ahí tiene que estar el ataque más duro".



En respaldo al plan de seguridad de Heber, dijo que desde que comanda el actual Gobierno de coalición, se extraditó después de años al anrcotraficante mexicano Gerardo González Valencia y se batieron varios records.



"Tenemos record de incautación de drogas; record de cierre de bocas de pasta base; record de incautación de bienes y dinero; record de indagados y procesados por delitos de narcotráifico... Pero, por supuesto que no estoy conforme mientras haya violencia en nuestro país".