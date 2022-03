Manini: "De nada sirve sentarnos a una mesa si una parte no está dispuesta a ceder un centésimo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Guido Manini Ríos presentó críticas hacia el Partido Nacional respecto al funcionamiento de la coalición "multicolor" al señalar que en ocasiones "no se consideran los aportes" que hace el partido que debutó en las elecciones de 2019. Inclusive dio un paso más y llamó a "enriquecer la marcha de la coalición". El País informó en su edición de este miércoles que el partido reclama ser más escuchado en el grupo oficialista.

Manini Ríos planteó esta mañana buscar un ámbito "en el cual realmente las propuestas se escuchen y con ánimo de dialogar en serio", dijo, y luego lanzó: "De nada sirve sentarnos a una mesa si una parte no está dispuesta a ceder un centésimo".

"Nosotros creemos que hay propuestas que tienen que ser recibidas, escuchadas y llevadas al terreno", subrayó el líder cabildante en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo).



Entre las iniciativas que propone su partido, recordó su reclamo durante el debate en el Senado de la exoneración de IVA por un mes para el asado de tira. "Nosotros ahí dijimos claramente: esto es insuficiente, hay que agregar otros productos, aparte complementarlo con un acuerdo con el comercio, principalmente con las grandes superficies para que en esos productos no hayan ganancias, una quincena - veintena". Luego tradujo en que sería que vendieran estos productos seleccionados, que no precisó, "a precio de costo, tampoco estamos pidiendo que pierdan". E insistió: "Nadie está pidiendo que donen nada, ni que pierdan nada".



"Esas ideas no tienen que ser tomadas como una intervención que no corresponde, sino al contrario, tomadas de buen ánimo", dijo, y sugirió que la respuesta sea: "'Bueno, vamos a analizar esta situación, vamos a tratar de sacarla adelante, vamos a buscar en una mesa sentar a las distintas partes y hacer un acuerdo por 'x' meses". La propuesta cabildante es que se extienda el eventual acuerdo por seis meses.

Luego matizó su crítica al gobierno, indicando: "Acá nadie está hablando de obligar, sino simplemente de sentarnos a una mesa y buscar una negociación". Además, valoró que "hay actores que han sido favorecidos por el Estado durante mucho tiempo, y este es un momento de retribuir", tal como sostuvo en el Parlamento a comienzos de la semana pasada.



Consultado sobre si falta que se contemple la visión de Cabildo Abierto dentro del bloque oficialista, respondió: "Yo no diría que falta que se nos contemple. Se nos contempla, se nos escucha, pero muchas veces se sigue adelante con las soluciones previstas por un partido y no se consideran a veces los aportes que se hacen".



Ante la repregunta de si se estaba refiriendo al Partido Nacional, retrucó: "Muchas veces el Partido Nacional hace la propuesta y se cierra en ella. Indudablemente, tiene un peso relativo mucho mayor que el que podemos tener nosotros en el gobierno. Nuestros caminos a veces no son contemplados y creemos que hay que enriquecer la marcha de la coalición, incorporando visiones que a veces son diferentes".



Manini Ríos remarcó que el bloque de gobierno "necesita a todas sus partes, ni una de las partes está sobrando en la coalición", y luego llamó a "no tener relegado a ninguna de las partes de la coalición".