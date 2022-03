"El propio asado" y "no llega ni a monedita": tras intenso debate, Senado aprobó quita de IVA al asado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Senadores votó este martes el proyecto que exonera el IVA al asado de tira por un mes. Luego de que el proyecto fue votado en general, por 28 votos afirmativos en 28 presentes, el senador Eduardo Lust hizo un reparo respecto a la redacción del artículo único, pero esto no fue aceptado por la cámara y el texto se mantuvo. El artículo, entonces, se aprobó con 29 votos afirmativos en 29 presentes.

Este proyecto de ley, de artículo único, fue remitido por el Poder Ejecutivo y fue considerado de gravedad y urgencia por unanimidad de los presentes. Si bien desde oficialismo y oposición apoyaron la redacción, los cruces no cesaron en la sesión, por considerar incompleta la medida. Tras su aprobación, el asunto será tratado hoy desde las 16:00 en la Cámara de Representantes.

"Vamos a hacer un sacrificio fiscal para poder en 48 horas ofrecerle a la población asado de verdad", dijo el senador nacionalista Sebastián Da Silva, que fue el primero en hablar. El objetivo de este proyecto de ley es que se pueda adquirir lo que llamó "el propio asado, de 10 a 13 costillas" a $230 el kilo en la góndola de los supermercados y carnicerías.

Incluso dio un paso más, y enfatizó: "Un millón y medio de toneladas de asado a $230 el kilo, y que no tenga el asado la distinción del poder adquisitivo de la gente".

Sebastián Da Silva este martes durante el debate en el Senado sobre proyecto de ley para exonerar IVA al asado de tira por un mes. Foto: Captura

"No hay posibilidad de que los distribuidores o carniceros puedan hacer otra que vender el corte de asado vacuno de 10 a 13 costillas", subrayó Da Silva. "Este gobierno no hace asado para pobres", dijo.



"Hemos escuchado un oportunismo ramplón de los últimos momentos de una campaña de referéndum que hacen al cuestionamiento del precio de los alimentos, achacando y poniendo culpas al pobre productor rural que en infinitas ocasiones ha demostrado resiliencia", dijo en alusión a las críticas de la oposición.

A su turno, el senador opositor Daniel Olesker remarcó: "Votaremos este proyecto, tardío y marginal, pero teniendo claro que se podría haber hecho otra cosa. Se podría haber hecho algo para más productos, por más tiempo, y sobre todo se podría haber hecho antes cuando los bolsillos se empezaron a vacunar".



Planteó que la tendencia es que la inflación "siga creciendo" porque "ahora sí está empezando a operar efectos de una coyuntura geopolítica internacional", en referencia a la guerra en Ucrania.



"La inflación acumulada de rubros muy sensibles en la canasta familiar, en dos años y no al otro día de la guerra entre Rusia y Ucrania, crecieron en los últimos 24 meses muy por encima de los ingresos de los hogares", subrayó.

"Nosotros vamos a acompañar este proyecto", dijo el senador cabildante Guillermo Domenech, que llamó a replicar esta medida no solo con el asado de tira "sino con la paleta, la aguja, la carne picada, los fideos, el arroz" para que "lleguen a la mesa de nuestros compatriotas a precios adecuados".



En tanto, el senador frenteamplista Sebastián Sabini sobre la sustancia de la redacción, planteó: "Tengo enormes dudas de si efectivamente lo que se dice aquí es lo que va a ocurrir". Para paliar esto, expresó que "la mejor forma de hacerlo sería utilizando el instrumento de la inclusión financiera". Esto lo tradujo en "hacer la rebaja al consumidor al momento que realiza la compra, no hacerlo en la cadena" porque esto, dijo, "va a ser muy difícil de controlar". Además, planteó que "claramente no es la principal ingesta de proteína el asado".



Por su parte, el senador opositor Mario Bergara aseguró que esta medida "no llega ni a monedita, porque es una dimensión ínfima". En ese sentido, planteó: "¿La gente más necesita, la más vulnerable, se piensan que es gente que come asado de tira?". Y lanzó: "Esto no llega ni a Aspirina, no llega a tener saliencia, no es ni una monedita de ayuda, pero bueno lo vamos a apoyar aún en esa dimensión".



El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos planteó que "estas medidas se quedan cortas", aunque van a votar afirmativamente la propuesta, que dijo, debería ser "hasta que pase el invierno, es decir seis meses para adelante".



Entre los puntos que nombró, destacó una "canasta básica de distintos productos para lo cual no se necesita ley, en un acuerdo con las grandes superficies que tienen en este momento retribuirle en algo al Estado de todos los beneficios que le ha dado a lo largo de los años, durante muchos años".



Aludiendo al anuncio que hizo el responsable del grupo Ta-Ta Francisco de Narváez, de abrir 30 supermercados en el país, insistió: "Creemos que todos esos beneficios que el Estado les da o le ha dado tiene que ser retribuido en este momento de excepcionalidad que estamos".



Y aclaró: "Nadie está pidiendo que donen nada, ni que pierdan, pero tiene que haber una veintena de productos que tengan un tope máximo en el cual esas superficies no tengan ganancia y el pueblo uruguayo, los más humildes, puedan en esta situación de excepción poder sobrevivir".



A su turno, el senador comunista Óscar Andrade lanzó: "Nadie puede pensar que le cambiamos la vida a alguien con 30 días de rebaja del IVA en el precio de un corte. La montaña no es que pare un ratón, pare algo más chico que un ratón".



"Dado que hay preocupación de varios senadores para ampliar la canasta de rubros a los que hay que atender, esperemos trabajar en proyectos concretos, no de apuro dos días antes de una elección, para quitar toda suspicacia", agregó en esa línea.



La senadora nacionalista Graciela Bianchi respondió a la pregunta que hizo Sabini sobre cómo se piensa llegar al precio final de $230 del kilo de asado: "No sé cómo se llega, sinceramente, a los $ 230. Si lo dijera, mentiría. Confío en quienes tomaron las decisiones y en consecuencia no me voy a poner a discutir eso".



Dijo que no iba "a permitir que se pretenda utilizar" este proyecto de ley que "simplemente" busca que se permita acceder al asado y se diga es "una medida aislada".