Manini Ríos propone que militares hagan rutas, más salarios a solados y fondos al Inisa

Los senadores de la coalición multicolor se reunirán mañana para dar a conocer sus propuestas de cambios en el Presupuesto y en ese ámbito Cabildo Abierto presentará una serie de reformas y un plan para financiarlas. El líder del partido, Guido Manini Ríos, desarchivó un proyecto que redactó en 2015, cuando era comandante en jefe del Ejército, para que militares construyan rutas, y propone que de esta manera se generen ahorros en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que permitan financiar más becas universitarias, mejorar el funcionamiento del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), y aumentar el salario de soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas.

“La mayoría de las propuestas que queremos hacer, de los cambios al Presupuesto, son sin costo. Pero más allá de esto, tenemos dos o tres propuestas que sí tienen costo”, dijo Manini a El País. “Hemos escuchado bien a los distintos ministerios y reparticiones sobre su presupuesto. Por supuesto que todos lo tienen bien agarradito, con alfileres, y que no es fácil sacar, pero el MTOP presentó un plan de obras de US$ 2.500 millones”, agregó el líder de Cabildo, quien puso allí la lupa para encontrar fondos que se puedan redistribuir. Y los encontró.



Manini propondrá mañana en la reunión de senadores de la coalición multicolor que militares se encarguen de la mejora o construcción de alguna ruta, y de esa manera ahorrar fondos que en principio estaban destinados al MTOP. “En 2015, cuando yo era comandante, elevé una propuesta para que el Ejército se hiciera cargo de construir la Ruta 6, de Sarandí del Yi (Durazno) a Vichadero (Rivera). Eran 200 kilómetros. Elevamos todos los cálculos de lo que necesitaba el Ejército: maquinaria, insumos, viáticos. Había que contratar a un par de técnicos de los que carecíamos en aquel momento. No sé ahora cómo está la situación. Todo eso sumado daba un costo sensiblemente menor de lo que sale por cualquier adjudicación de obra. Entonces, ahora lo que yo propongo es retomar ese proyecto”, explicó el senador, quien considera que la maquinaria que se compre para estas tareas permitiría al Ejército renovar su flota.

A mediados de 2015, cuando iban pocos meses del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Manini presentó este proyecto al entonces ministro de Defensa, el fallecido Eleuterio Fernández Huidobro, que a su vez lo derivó al ministro de Transporte, Víctor Rossi. “Fernández Huidobro lo apoyó calurosamente”, recordó Manini. Sin embargo, la idea quedó trunca.

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. Foto: Fernando Ponzetto

Su iniciativa no prosperó a pesar de que unos años antes de plantearla, en diciembre de 2008, José Mujica había manejado una propuesta similar en un acto político en el Country de Lagomar, Canelones. El expresidente defendió en aquel momento que se otorgara un aumento salarial a los militares, porque dijo que era “miserable” el sueldo que se pagaba a los soldados. “¿No valdrá la pena que construyan país y se lleven unos pesos más?”, preguntó. Hace 12 años Mujica planteaba que había que “declararle la guerra al atraso y la pobreza, y para eso tiene que salir un batallón de ingenieros a reconstruir el ferrocarril”. Su idea tampoco tuvo andamiaje.

Ahorrar.

Manini aseguró que el proyecto que presentó en 2015 al ministro de Defensa era más ambicioso del que se necesita para financiar las propuestas que presentará mañana Cabildo Abierto en la reunión de la coalición. “Probablemente no se precisa que sean (mejorados por militares) los 200 kilómetros (de ruta) porque lo que nosotros estamos planteando es mucho menos en dinero”, aseguró el senador.

Si bien no tiene aún una cifra exacta sobre cuánto costaría financiar sus propuestas, Manini estima que todo lo solicitado por su partido requiere entre US$ 15 y US$ 20 millones. “No estamos hablando de ningún disparate. Dándole un tramo de la ruta 6 al Ejército bajo la modalidad de esa propuesta que hicimos en el 2015, se puede ahorrar lo suficiente para financiar esto”, agregó Manini.

Refuerzos.

Cabildo Abierto planteará mañana la necesidad de incrementar la cantidad de becas que da la Universidad de la República (Udelar), de dar más fondos para el Hospital de Clínicas, de reforzar las partidas para el Inisa y de aumentar el salario de soldados y oficiales de los rangos más bajos.



El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, informó a El País que este año se dieron 5.000 becas de alimentación, alojamiento, cuidados, transporte y económicas. “En 2020 se nos disparó la demanda. Tuvimos 15.000 este año”, dijo Arim. El senador colorado Tabaré Viera y el blanco Jorge Gandini informaron a El País que sus partidos comparten este interés de dotar de fondos extras a la Udelar para dar más becas. Sin embargo, recién mañana comenzarán a debatir de dónde saldrán los fondos, ya que el Senado no tiene potestades para aumentar al Presupuesto votado en Diputados, sino que solo cuenta con margen para redistribuir recursos.

En cuanto al Clínicas, Manini dijo que el hecho de que uno de los candidatos a dirigir el hospital sea el neurocirujano Álvaro Villar, exdirector del Maciel y excandidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, “no cambia en nada” el interés de su partido por destinar más fondos al hospital universitario. “El tema acá son los beneficiarios, la gente, y no importa quién sea el director”, respondió ante la consulta de El País.



Sobre los refuerzos para el Inisa, el instituto que se encarga de la rehabilitación y la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley, el senador advirtió que “no tiene suficientes fondos para gastos de funcionamiento”, y agregó: “Ahora está viviendo con refuerzos de rubro, entonces necesita certezas para planificar gastos”. La presidenta del Inisa es la socióloga Rosanna de Olivera, quien se desempeñara como encargada de prensa de Manini durante la campaña electoral.

Para el ministro, la obra en la Ruta 6, que menciona Manini, es “imprescindible”. Foto: archivo El País.

Por último, en el proyecto de Presupuesto que envió a Diputados, el gobierno incluyó un aumento de 2,5% en el salario de los subalternos de las Fuerzas Armadas. El incremento aprobado en Diputados es de $ 600 para los soldados; $ 625 para los cabos de segunda; $ 740 para los cabos de primera y $ 810 para los sargentos.



Cabildo reclama ahora que el aumento para los subalternos sea mayor y que alcance también a los oficiales de más bajo rango. “Seiscientos pesos es totalmente insuficiente ante lo relegados que están en toda la escala salarial”, dijo Manini sobre el aumento dado por Diputados. En cuanto a los oficiales de bajo rango, que son cientos y no están comprendidos en el incremento ya aprobado, el senador agregó que “son jerarquías que están muy subpagadas y son profesionales de las armas que no pueden tener otro trabajo”.

En la reunión de mañana con los demás senadores de la coalición, que será a la hora 9 en el anexo al Palacio Legislativo, se sabrá cómo caen estas propuestas entre blancos y colorados.

“Yo puedo ceder en algo a lo que me oponía” Manini habló sobre la negociación: “Las cosas que planteamos con lógica y bien justificadas van a ser contempladas por los socios de la coalición. Esto no es ‘si no me votás esto, yo no te voto lo otro’, pero en un ámbito de negociación todos ceden algo para recibir algo. Yo puedo ceder en algo a lo que en principio me oponía. Por ejemplo con lo de la UAM (Unidad Agroalimentaria), yo estaba de acuerdo con lo votado en Diputados pero hay una nueva negociación y estoy abierto a apoyar”.

Heber y un plan de obras por US$ 2.500 millones El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, presentó en las comisiones de Presupuesto integrada con Hacienda de ambas cámaras su plan de obras y explicó que la inversión en rutas será por US$ 1.918 millones hasta 2025, más US$ 539 millones por proyectos de Participación Público Privada (PPP). A pesar de que generó críticas de la oposición en el Senado por las referencias a la gratuidad del boleto estudiantil, su exposición en Diputados fue elogiada por el legislador Alejandro “Pacha” Sánchez (MPP), quien sostuvo que “es una superación con respecto a otras presentaciones”, puesto que especifica “ruta a ruta, plan a plan”.



Heber dijo el miércoles en el Senado que la obra en la Ruta 6 es “imprescindible”. Esta tarea es la que Guido Manini Ríos considera que podría realizar el Ejército. “La Ruta 6 necesita un trazado nuevo; tenemos problemas de materiales, y por eso se fue postergando su realización. Es una ruta cara, aunque en una primera instancia no hagamos una gran inversión en calidad; lo es porque el material no es adecuado para hacer una buena base y tenemos que traerlo desde 100 kilómetros. Eso encarece enormemente la realización de la ruta pero creemos que es necesario hacer ese esfuerzo porque comunicaría el este del departamento de Durazno, el este del departamento de Tacuarembó y el este del departamento de Rivera; con la administración directa -es decir, con la misma gente que tiene el ministerio- comenzamos a trabajar en vialidad desde Vichadero hacia la Ruta 26”, informó el ministro.