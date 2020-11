Senadores colorados y de Cabildo Abierto buscan más fondos para becas universitarias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los senadores blancos tuvieron ayer una larga jornada, que comenzó a las 10 con la visita del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y terminó a las 21 con el análisis del Presupuesto inciso por inciso, y la presentación de los posibles cambios.

“En líneas generales hay un amplio consenso con los artículos que han venido de Diputados y se está empezando ahora a definir algunos artículos, fundamentalmente partidas presupuestales a sectores que queremos analizar la semana que viene con el Poder Ejecutivo”, dijo Gustavo Penadés, el coordinador de la bancada blanca y presidente de la comisión de Presupuesto. “Los planteos están vinculados a áreas de educación, políticas sociales, políticas del deporte, asuntos vinculados a la seguridad”, agregó el senador en diálogo con El País.

El artículo 4 del Presupuesto, que establece una fórmula salarial para los funcionarios públicos que no conforma al Pit-Cnt, sigue en negociación. El senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que le han encontrado “muchas variantes porque cualquier diferencia genera también más gasto público”.

Penadés anotó “las inquietudes y aspiraciones” de los blancos y avisó a los otros senadores de la coalición, a los cuatro colorados y a los tres cabildantes, que mañana viernes se reunirán para comenzar la negociación profunda, esa que no solo dice dónde hay que establecer partidas extras, sino también de dónde saldrán los fondos.

El senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, discrepa con esta forma de trabajo. “Personalmente considero que los senadores deben decir qué reforzar pero debe ser el Ministerio de Economía y Finanzas el que establezca cómo financiarlo”, dijo Domenech a El País. Agregó que su partido maneja la posibilidad de pedir partidas extras para becas universitarias, el Hospital de Clínicas y los salarios del personal subalterno del Ministerio de Defensa. El senador tiene previsto definir en las próximas horas con los otros dos senadores de su partido, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos, las propuestas que harán mañana.

Los blancos discrepan con Domenech y consideran que el que dice qué reforzar debe establecer claramente de dónde sacar. “Luego eso se convalidará con el equipo económico, pero es una responsabilidad que debemos asumir todos”, dijo Penadés. Sin embargo, aclaró que en la reunión de ayer no se manejaron posibles quitas de fondos.

Otro de los temas sobre los que está trabajando la bancada oficialista es el de los descuentos por licencias por enfermedad para funcionarios públicos, cuya redacción no apoya Cabildo Abierto tal como salió de Diputados, con el descuento de los primeros tres días por certificación médica. Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, está trabajando en una nueva fórmula.

Por otra parte, la senadora Gloria Rodríguez planteó la necesidad de destinar partidas para desarrollar políticas públicas que atiendan “el componente étnico racial” dentro del Ministerio de Desarrollo Social. “Hay preocupación de conversar con el Mides en cuanto al refuerzo de algunos programas y ahí, entre otras, está la propuesta de Gloria”, dijo Penadés.

El senador informó que hay una aspiración relacionada con el establecimiento de la Universidad de la República en la zona noreste, en particular por la posibilidad de establecer nuevas carreras. Aclaró que esta inquietud es nueva y por lo tanto se sumaría a las partidas extras para Udelar aprobadas en Diputados. También hubo propuestas para desarrollar el plan de inversiones de deportes, sobre todo en el interior.

Universidad de la República. Foto: Gerardo Pérez

Otro tema que se manejó en la reunión de los blancos fue la fórmula alternativa para incluir a los jueces y a los defensores de oficio (que son unos 600 trabajadores) en la solución para el conflicto con los funcionarios judiciales. La solución acordada en Diputados los deja por fuera. El senador colorado Tabaré Viera estudia este tema.



Hoy los colorados tendrán reunión de bancada y allí definirán cuál será la partida extra que pedirán para educación, principalmente para becas de la Udelar -al igual que Cabildo Abierto-, y para financiar horas docentes que nivelen las deficiencias provocadas por la pandemia. “Tenemos que hacer algo con los gurises de sexto, que egresan y tienen algunos problemas de conectividad. La Udelar tendrá que hacer cursos de nivelación. La educación debe ser prioridad para salir de la crisis. Hay que hacer programas para ANEP y Udelar. Nuestros técnicos están estudiando de dónde se podrán sacar los fondos”, dijo Viera a El País.

Por su parte, Gandini consideró: “La educación pública toda tenía el 5,1% del Producto Bruto Interno (PBI), así terminó en 2019, y hoy sale con 5,4% del PBI. ¿Tiene más? No, tiene lo mismo, o un poquitito más. Aumenta el porcentaje (que se le asigna del Presupuesto) porque cayó PBI. El PBI es la economía en su totalidad. Cayó el ingreso y tengo que adaptarme. Entonces, en relación al PBI estamos bien”.



El senador blanco recordó que el Presupuesto es de US$ 16 mil millones y en relación al PBI no hay caída. “Lo macro está muy bien manejado y el Parlamento ahora lo está manejando”, agregó.