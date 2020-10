Manini Ríos: si la coalición no sigue firme, el país "va a entrar en un impasse político"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Guido Manini Ríos habló respecto al funcionamiento de la coalición en el gobierno y aseguró que los partidos que la integran deben debatir los temas de forma interna, para después realizar declaraciones públicas que estén unificadas. "El país necesita que la coalición siga firme, porque si no lo hace, va a entrar en un impasse político donde no va a haber soluciones a los problemas", aseguró.

"Tiene que funcionar siempre, no vale aquello de que un año antes nos vamos porque empezamos a especular con lo electoral, perfectamente puede llegar al 2024 y seguir hasta el día de las elecciones", expresó el senador durante una entrevista con el medio Crónicas.

El legislador indicó que por el momento se ha trabajado bien y que cada vez que ha solicitado una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou fue recibido, "en ese sentido funciona bien", dijo. Sin embargo indicó que actualmente "hoy no hay un ámbito de coalición de gobierno donde podamos sentarnos todos los socios y analizar situaciones o recomendar medidas en conjunto".



"Tal vez haya faltado voluntad, tal vez haya incidido la pandemia, que hace que se deban focalizar los esfuerzos en determinadas cosas. Quizás a futuro se pueda instrumentar algo para aceitar mejor el funcionamiento de la coalición o para que no haya contradicciones que surgen públicamente", dijo Manini Ríos y agregó: "No es bueno que un sector de la coalición diga una cosa y otro diga lo contrario".

En la misma línea el líder de Cabildo Abierto dijo que otros socios del resto de los partidos que integran la coalición lo han criticado públicamente, pero que no la dado "mayor importancia".



"Cuando recién había empezado la pandemia, yo manifesté públicamente mi desacuerdo con la suba de las tarifas y hubo otros socios de la coalición –e incluso dentro del propio Partido Nacional que fueron bastante duros en sus declaraciones, yo preferí no salir a retrucar porque ahí perdemos todos; calladamente recibimos los golpes, pero eso no le hace bien a la coalición", consideró.

Por otra parte Manini Ríos hizo referencia a su cambio de postura al respecto al pedido de levantamiento de sus fueros parlamentarios −que finalmente no fue aprobado por mayoría en el Senado− y aseguró que se basó en que entendió que "se trataba de una trampa en la cual se buscaba sacar al principal líder referente de un partido nuevo que es muy dependiente del mismo".

"En todos lados me decían que no cayera en la trampa, que esta Fiscalía no era confiable, que yo iba a terminar acusado y separado de la actividad política", expresó.

El senador también habló del discurso realizado por el senador José Mujica durante la sesión del Senado, en la que le pidió que de la información que tenga respecto a los detenidos desaparecidos durante la dictadura. "Sabe muy bien que yo no tengo esa información que algunos en su manija dicen que tengo", aseveró.

"Cuando fui comandante del Ejército traté de generar el ambiente para que, si algún retirado tenía datos, me los pudiera arrimar. La única información que recibí un día no dio resultados positivos, o sea, no se encontró el cuerpo. Mujica sabe perfectamente que no es tan fácil. El propio Fernández Huidobro hizo todo lo posible y no lo logró", indicó.

Manini Ríos continuará en el Senado luego de que, tras una maratónica sesión con la intervención de todos los legisladores, se votara en contra del levantamiento de sus fueros con apoyo del Partido Nacional, Cabildo Abierto y el sector colorado Batllistas.