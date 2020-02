Manini Ríos va por cambios en la ley de urgente consideración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la próxima legislatura, que comienza el 15 de febrero, Cabildo Abierto manejará una agenda parlamentaria con perfil propio marcando distancia de algunas iniciativas incluidas en la ley de urgente consideración. En tal sentido, el líder partidario y senador electo, Guido Manini Ríos, anunció que planteará cambios a la norma propuesta por el presidente electo, Luis Lacalle Pou.

En declaraciones emitidas ayer en radio Sarandí, explicó que un grupo de técnicos partidarios está trabajando en cambios a la iniciativa. Algunas de las propuestas que se están estudiando con una visión crítica son la desmonopolización de los combustibles, la ley de armas, los cambios en el proyecto sobre Colonización, entre otras.



“La ley de urgencia es un borrador, capaz que lo que queda la final se parece poco o ingresarán algunas cosas que hoy no están. Hay cosas en las que no estamos 100% de acuerdo, no convence así como está. Vamos a proponer alternativas para ser acordadas”, señaló.



Un caso que marca diferencias en la interna de la coalición es la liberalización de la importación de combustibles.

Se trata de una iniciativa que fue incluida en el programa del Partido Nacional con el objetivo de bajar el costo de los combustibles. Al momento de acordar un programa para formar la coalición de cara al balotaje la iniciativa tuvo sus reticencias por dos socios: el Partido Independiente y Cabildo Abierto.



Ahora la propuesta vuelve a estar sobre la mesa mediante el borrador de la ley de urgente consideración.

Otro de los puntos en los que Cabildo Abierto tiene interés en colocar iniciativas tiene que ver con la política de seguridad. “Vamos a hacer agregados, en materia de seguridad la ley propone darle más herramientas y autoridad a la Policía. Con las políticas de seguridad que hoy tenemos están estos resultados”, señaló Manini.



Para el excomandante se está viviendo un tiempo en que se perdió el respeto a las autoridades, algo que comenzó “antes de los gobiernos del Frente Amplio. Recordó que en campaña Cabildo realizó una serie de propuestas sobre seguridad entre las que estaba la creación de una cárcel de máxima seguridad controlada por militares.

“Cualquier delincuente se ríe en la cara de los policías, los escupen y no pasa nada. Hoy hay gatillo fácil contra los ciudadanos honestos, es muchísimo más grave lo que está pasando con lo que podría suceder por un mal manejo de esta nueva normativa”, dijo Manini.



Consultado por la polémica sobre el capítulo que menciona los “hechos con apariencia delictiva”, Manini destacó que “ya somos grandecitos” y que “el concepto es muy claro”. “Nosotros tenemos miles de votantes que usan tatuaje o piercing, los grandes delincuentes tienen una pinta bárbara, se visten en las mejores sastrerías”, dijo.

En esa línea subrayó que apoyan todas las medidas que ayuden a la Policía. Sin embargo, recordó que “la gente votó para que gobernara el Partido Nacional”. No obstante, Manini Ríos destacó que su partido aspira a presentar una iniciativa destinada a la atención de las personas que no estudian ni trabajan. En tal sentido, aclaró que no está resuelto si lo presentarán como un artículo para la ley de urgencia o si Cabildo lo llevará al Parlamento como un proyecto independiente.