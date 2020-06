Manini contradijo a senadores de Cabildo Abierto: "Nosotros no hablamos de amnistía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos se presentó este viernes en Sauce (Canelones), ciudad donde nació José Gervasio Artigas, con motivo de la celebración por el 256 aniversario de su nacimiento.

Manini Ríos estuvo presente en la ciudad canaria en un acto que encabezó el presidente Luis Lacalle Pou, en el que instaló una ofrenda floral en la plaza de la ciudad. Además, se hicieron presentes el ministro de Salud, Daniel Salinas —proveniente de Cabildo Abierto—, así como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y la vicepresidenta Beatriz Argimón, entre otras autoridades.

En diálogo con Radio Montecarlo, Manini Ríos fue consultado sobre si entiende que se tiene que volver a discutir la amnistía a militares que hayan cometido delitos durante la dictadura (1973-1985), y respondió: "Nosotros no hablamos de amnistía. Cabildo Abierto no está preparando ninguna ley de amnistía como alguien ha dicho por ahí. No estamos trabajando en ninguna amnistía. Simplemente queremos que se respeten los fallos de la Suprema Corte de Justicia", porque es "el máximo órgano judicial del país y tiene que ser quien tenga la última palabra".

"No podemos desconocer los fallos de la Suprema Corte de Justicia, que es lo único que yo creo que hay que hacer respetar, pero de amnistía Cabildo Abierto no está hablando", indicó.

Pese a las palabras de Manini Ríos este viernes, los otros dos senadores de Cabildo Abierto hablaron en los últimos días de una amnistía de este tipo.

El miércoles pasado, el senador Raúl Lozano dijo en Informativo Carve de Radio Carve, que su partido trabajaba en un proyecto de ley de amnistía para militares que hubieran cometido delitos durante la dictadura “para todos quienes no quedaron dentro de la ley de Amnistía”. Esa ley, la N° 15.737, fue promulgada en marzo de 1985. “Cabildo Abierto cuando habla de determinadas ideas las traduce en hechos, no hablamos al vuelo”, añadió el legislador.

Además de Lozano, quien se pronunció en la misma línea fue el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech. El martes, en diálogo con 970 noticias, de Radio Universal, el senador dijo: "Yo pienso que tiene que haber una amnistía que contemple también a los militares y dar vuelta la hoja. En algún momento hay que dar vuelta la hoja sin perjuicio de atender la situación de los desaparecidos y la búsqueda de esos cuerpos, eso es otra cosa".

Consultado sobre si hay fragilidad en la coalición, algo que ayer señaló el expresidente Tabaré Vázquez en una videoconferencia, y si va a acompañar a Lacalle Pou todo lo que pueda, respondió: "En lo que respecta a Cabildo Abierto no hay ninguna fragilidad de la coalición. Somos conscientes de que tiene que haber un excelente gobierno y vamos a apoyar al gobierno en todo aquello que signifique soluciones a los problemas de la gente".

Respecto a si ve unidos a los otros integrantes de la coalición, dijo: "No los quiero calificar. Cada uno tiene su impronta, sus características, su forma de ser, y Cabildo Abierto tiene seriedad, responsabilidad y compromiso por el país".