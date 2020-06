Vázquez apuntó contra Lacalle Pou por la ley de urgencia: "No tiene fe en esta coalición"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Tabaré Vázquez apuntó este jueves contra el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou al criticar la ley de urgente consideración (LUC) que ingresó al Parlamento a fines de abril, que ya fue aprobada en el Senado y que ahora resta su consideración en Diputados.

"Me da la sensación, lo digo con todo el respeto, que el gobierno interpreta con esta LUC que está en una situación relativamente frágil, que si no logra cosas que se ha propuesto en los primeros tiempos, más adelante dentro de algunos meses no lo va a lograr. Creo que no tiene fe en que esta coalición de cinco partidos políticos se pueda extender mucho en el tiempo. Es por eso que han apurado para llevar adelante una ley de urgente consideración", remarcó el expresidente en dos oportunidades en una videoconferencia por Zoom con dirigentes del Frente Amplio de Salto que se transmitió a través de la cuenta de Facebook "Frente Amplio Salto" este jueves.

Vázquez ejemplificó su propuesta con su experiencia como médico. "Nosotros sabemos que en las guardias nos llegan enfermos de todo tipo, pero no metemos a todos los enfermos en la misma bolsa, vamos atendiendo a los que llegan, pero si hay una urgencia la separamos de los otros casos y la atendemos expresamente, o dos urgencias".

Entiende que el gobierno debería haber considerado "dos o tres temas" de urgente consideración, para "discutirlo en profundidad, en calidad de discusión y en profundidad de la democracia". En tanto, señaló que Lacalle Pou "votó por otro camino, bueno, veremos qué es lo que sale".

Por otro lado, consideró que se está "transitando hacia una elección tremendamente importante, sentar las bases territoriales en todo el país", en referencia a las elecciones departamentales del próximo 27 de setiembre.

"A la derecha no le ganamos tratando de que los medios de comunicación transmitan lo que queremos que se transmita, ahí no está nuestro frente de batalla", sino que entiende que el mismo está "con la gente, en el seno de donde surge el FA".

Vázquez también valoró positivamente la gestión de Lacalle Pou en el "terreno sanitario" por el nuevo coronavirus. "Dijimos que las medidas que tomó el gobierno nacional al momento que se diagnosticaron los primeros casos el 13 de marzo fueron oportunas y acertadas. Lo fueron", comentó.

En tanto se preguntó el porqué de este resultado y señaló: "¿Porque se tomaron esas medidas? En parte sí", pero consideró que "el gran héroe, el gran acierto, el gran reconocimiento que tenemos que hacer es al magnifico pueblo uruguayo".

El expresidente entiende que "se lograron los consensos por la inteligencia innata que tiene nuestra gente. Lo vivimos como experiencia en materia de tabaquismo". Agregó que "sino se hubieran logrado los consensos sociales de luchar contra esa pandemia del tabaco no hubiera alcanzado con los decretos o los proyectos de ley que mandamos al Parlamento". Asimismo, advirtió que "cualquier desliz que podamos cometer nos puede sumergir en una problemática mayor".