Diputados arrancan con la LUC y tienen hasta 30 días

Tras su aprobación en la madrugada del sábado en la Cámara de Senadores, el proyecto de ley de urgente consideración ingresará esta tarde a la Cámara de Diputados y la comisión especial sesionará desde mañana martes.

A diferencia del Senado, que contó con 45 días en total, la Cámara de Diputados dispondrá de 30 días para analizar y votar el proyecto, que es el buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Si hay cambios, el texto debe volver al Senado por un máximo de 15 días, tal como establece el artículo 168 de la Constitución.

El clima que hay en la bancada oficialista es que el acuerdo general sobre el texto fue realizado por los senadores de la coalición de gobierno, en acuerdo con los diputados, y será respetado. En ese escenario, los diputados solo realizarían modificaciones puntuales.



El presidente de la cámara, Martín Lema, dijo a El País que el Senado “avanzó mucho” y realizó “gran parte del desgaste”, pero aclaró que “siempre se respeta la independencia de cada cámara”, al igual que sucede con las leyes de Presupuesto. “Puede haber algunos cambios y no podemos decir que está todo resuelto”, afirmó.



El presidente de la comisión, el blanco Alejo Umpiérrez, agregó que el trabajo previo fue conjunto entre senadores y diputados. “No debería haber sorpresas. La coalición no tendría elementos a agregar porque los aportes de diputados y senadores ya están canalizados”, afirmó. “Pero no estamos cerrados y a veces 99 cabezas ven más que 30. Los diputados son entes pensantes”, indicó. Para el diputado colorado Ope Pasquet, coordinador de bancada de su partido, los eventuales cambios pueden venir más por el lado de corregir posibles errores.



El escenario también es distinto porque en Diputados hay siete partidos, ya que también hay representantes del Partido Independiente, el PERI y el Partido de la Gente.



La secretaría de la Cámara de Senadores remitió ayer de tarde a la Cámara de Representantes el proyecto aprobado. Esta tarde la cámara dará ingreso formal a la iniciativa. Antes de eso, los diputados de la coalición de gobierno se reunirán esta mañana para intercambiar ideas sobre el método de trabajo de aquí en más.



La comisión especial debutará mañana de tarde con la primera delegación: el Ministerio del Interior y la secretaría de inteligencia.



El proyecto definitivo votado por la Cámara de Senadores tiene 476 artículos (el texto que mandó el gobierno contaba con 501). Solo 76 artículos de los originales no fueron modificados, pero algunos de ellos tuvieron cambios de redacción.