Parlamento: crece malestar entre oficialismo y el Frente Amplio 

Una diputada que hablaba de feminismo y el presidente de Diputados Martín Lema chocaron en la media hora previa. El Frente Amplio se quejó de la falta de cortesía parlamentaria del Partido Nacional al no avisar —con tiempo— que el mismo día llevaría a cuatro ministros a una interpelación. Los cortocircuitos entre el oficialismo y la oposición van en aumento y por eso se pedirá ajustar el funcionamiento de la Cámara para evitar nuevos cruces.

Los dos episodios tuvieron lugar el miércoles. El primero sucedió cuando Verónica Mato (Lista 1001) denunció que la voz de las mujeres no era escuchada en el Parlamento y Lema la interrumpió para pedirle que “cuidara las formas” y evitara “expresiones hirientes”. En la misma sesión, la diputada del MPP Susana Pereyra se quejó, a los gritos, del Partido Nacional por “avasallar” a la oposición al presentar una moción para que los ministros fueran esa tarde al Parlamento al llamado a sala.



El coordinador de la bancada del Frente Amplio Gerardo Núñez dijo a El País que estos hechos “cuestionan” la regla general de buen relacionamiento con la coalición de gobierno. Por ejemplo, indicó que se enteró por un tweet de un medio de prensa que se iba a proponer la presencia de los ministros en el mismo día que se votaba la interpelación por UPM. “Obviamente a nosotros nos generó malestar, porque nos parece que parte del cuidado que hay que tener del manejo parlamentario es jugar con las cartas vistas y sin tacticismo político que no conduce a nada y lo que hace es generar malestar en las relaciones”, señaló Núñez.



El diputado consideró que para que el Parlamento funcione se requiere “un acuerdo sobre bases mínimas”. La necesidad de evitar nuevos cortocircuitos estuvo planteada en una reunión interpartidaria del pasado jueves. “Nosotros hoy somos la oposición, pero somos la bancada más grande y lo que exigimos es que tengan un tratamiento justo con nosotros. No estamos pidiendo un privilegio, ni nada que se le parezca”, explicó Nuñez.



Con respecto al manejo de Lema, se decidió pedir una reunión “para conversar” y transmitir la posición del Frente Amplio y evitar nuevos hechos. Concretamente se solicitará que las sesiones transcurran “lo más equilibradas” posibles en el manejo del reglamento, dijo el coordinador del FA.

Uno de los puntos que se tratará en el encuentro es el relacionado a Mato. Ayer, en su cuenta de Facebook, Núñez salió a responder a Lema sin nombrarlo. “Hiriente: que se ofrezcan pasantías a cambio de sexo. Que se explote sexualmente a menores de edad. Que se compare la violencia de género con el abigeato. Que las maten”, escribió. Pese a todo, Núñez dijo a El País que hasta ahora la articulación y el clima de trabajo “es bueno” y ha permitido “contemplar las diferentes visiones”. “En el caso del Frente Amplio siempre tenemos disposición a tratar de forma urgente aquellas solicitudes de la bancada del Partido Nacional”, señaló.

Martín Lema: “Hablamos entre los partidos de reducir asperezas y mejorar lo necesario”. Foto: Leonardo Mainé

Consultado por El País, Lema dijo que en los próximos días tendrá una reunión con los coordinadores del Frente Amplio, pero consideró que no quedó afectada la relación.



“Siempre después de muchas horas de sesión el cansancio general puede afectarnos a todos, pero tuvimos una reunión interpartidaria donde no se hicieron consideraciones puntuales”, explicó Lema.



Según el presidente de Cámara, los planteos son los que se hacen de forma permanente para “administrar el debate y las diferencias” de lo que será la discusión general de la ley de urgente consideración que ingresa a la Cámara esta semana. “Se habló de ajustar y mejorar siempre lo que sea necesario entre los partidos en cuanto a las conductas y lineamientos, por un tema de reducción de asperezas”, dijo.



Lema sostuvo que no hubo un cuestionamiento formal a su actuación y aseguró que legisladores del FA “están en todo su derecho” de dar sus opiniones en la Cámara. Con respecto a Mato, Lema dijo que lo que hizo fue “aplicar el reglamento” porque en la media hora previa no se puede aludir. “Cada uno puede tener su punto de vista de un tema, pero siempre trato de aplicar el reglamento”, señaló el titular de la Cámara.

Reacción.

En la opinión del presidente de la bancada del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, “el relacionamiento con el Frente Amplio sigue de la misma forma y no quedó afectado”. “Son cuestiones parlamentarias y discusiones que quedan dentro de la Cámara. Entiendo que la situación del Frente Amplio es por primera vez diferente a la que venían viviendo y por lo tanto no saben reaccionar a circunstancias o situaciones de la actualidad”, aseguró.



Como ejemplo, citó la interpelación a los ministros Azucena Arbeleche (Economía), Luis Alberto Heber (Transporte), Irene Moreira (Vivienda) y Omar Paganini (Industria) donde el Frente Amplio presentó una moción satisfactoria con la exposición, pero según dijo después “se quejaron” de los secretarios de Estado. “Dijeron una cosa primero e inmediatamente dijeron la otra”, subrayó.



Otra perspectiva es la del Frente Amplio. Núñez dijo que la interpelación promovida por Cabildo Abierto fue “rara” porque el foco estaba colocado más en los anteriores ministros que en los actuales. “Fue una interpelación al gobierno actual, pero en realidad focalizada en el anterior. Una cosa extraña y me parece que no fue oportuna”, concluyó.

Media hora previa: plantean evitar las alusiones políticas En el Partido Colorado se entiende que las diferencias públicas entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados se deben a “episodios puntuales”.



“La tónica general de relacionamiento está más cerca del aburrimiento que de la pelea”, dijo a El País el diputado y coordinador del Partido Colorado Ope Pasquet (Ciudadanos).



Como ejemplo, dijo que la interpelación fue contrastante con el día anterior, cuando se produjo el choque de Martín Lema con Verónica Mato en la media hora previa.



En la reunión de coordinación del pasado jueves, el diputado del Partido Independiente Iván Posadas planteó volver a un esquema anterior de la media hora previa donde no se hacían alusiones políticas y básicamente el legislador le hablaba a la sociedad.



Pasquet dijo a El País que coincide con Posadas, en que la media hora previa debería volver a lo que era antes. “Últimamente se ha venido usando para hacer ataques políticos que no pueden tener contestación porque el reglamento no lo permite. Eso genera rispideces y molestias, coincido en que hay que volver al uso tradicional de la media hora previa”, señaló. Con respecto al episodio entre Lema y Mato, Pasquet dijo que en su opinión la diputada “no utilizó expresiones hirientes”. De todos modos indicó que “no hay que dramatizar”, ya que no es una rareza que un presidente de Cámara interrumpa a un legislador en la media hora previa y ha pasado “infinidades de veces”. Por su parte, Posadas dijo a El País que “lamentablemente hay un cambio del uso de la media hora previa para hacer alusiones políticas”. Consideró que desde el período pasado se hacen “valoraciones que no se pueden contestar”. “Hice el planteo para que la media hora previa tengan el carácter de hacer planteos vinculados al contacto de la ciudadanía”, explicó. Dijo que la herramienta no viene siendo bien utilizada por sectores del oficialismo y oposición y “se deben cumplir las reglas”.



Diputados dan inicio a la discusión de la LUC

Mañana la Cámara de Diputados le dará inicio formal a la discusión de la ley de urgente consideración, aprobada por el Senado en la madrugada del sábado. A la Cámara Baja le esperan 30 días de trabajo en donde se le podrán introducir modificaciones a los 476 artículos de la iniciativa que fue remitida al Parlamento por el Poder Ejecutivo.



Se instalará una comisión especial donde todos los sectores políticos estén representados. Contará con 21 miembros, 13 de la coalición y 8 del Frente Amplio.