Lacalle Pou dijo que pondrá foco en "encender fuertemente" la economía con estímulos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Lacalle Pou, presidente de la República, participó este viernes de los actos de conmemoración del 256º aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas. Lacalle fue junto a autoridades al Monumento a Artigas en Plaza Independencia en conmemoración del natalicio del Jefe de los Orientales y prócer de la Patria.



El presidente se refirió a la situación que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus, donde ayer la cifra descendió a solo 12 casos activos, y dijo que el foco ahora está puesto en "recuperar fuentes de trabajo".



"Antes de la pandemia estábamos mal. Estábamos con un desempleo creciente, con déficit, con una caída de las inversones. La pandemia fue un golpe, no digo de knock-out, pero un golpe muy duro. Por lo cual ahora tenemos que recuperar lo que dejó la pandemia, pero recuperar también lo del pasado gobierno. No nos alcanza a los uruguayos con estar pre pandemia si decíamos que estábamos mal", expresó.



"En ese sentido se habrán dado cuenta que la ofrenda floral, que no la llevé yo, la llevó el ministro de Salud (Daniel Salinas) y la ministra de Economía (Azucena Arbeleche). Allí están los dos focos y los dos centros, con distintos equilibrios y pesos según el momento. El tema de la salud ha sido muy importante, vital para nuestro trabajo y el tema de la economía es el motor que ahora tenemos que encender fuertemente con estímulos", agregó.

Azucena Arbeleche, Daniel Salina y Luis Lacalle Pou. Foto: Leonardo Mainé.

"Queremos que esa razón de libertad sea una libertad de poder desarrollarse, de poder llevar adelante su vida, de poder invertir, de poder ganar dinero y así crecer en población, consumo y tener más inversiones", indicó.



En ese sentido, también insistió en la idea de "ser atractivos para el resto del mundo".



Sobre la situación del turismo, reconoció que "es una preocupación". "Todos pensamos en la temporada turística y la temporada turística con fronteras cerradas sabemos que es sustancialmente distinta", explicó.



Lacalle Pou remarcó que el turismo es "un gran motor" para el país y que fue "uno de los grandes castigados por esta pandemia" por lo que se trabajará "para que pueda encenderse de vuelta".



Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Foto: Leonardo Mainé.

Con respecto a la baja en los casos de contagio, Lacalle Pou indicó: "Hemos pasado por distintas etapas: la de desconocimiento total, la etapa en la cual se multiplicaron los casos, después que se conoció un poco más en el mundo nosotros con imitación de lo que se hizo bien, asesorados por científicos, pudimos controlar algunos brotes en algunos lugares".

De todas maneras, el presidente indicó que se sigue de cerca la situación tanto de Argentina como de Brasil, los dos países con los que Uruguay tiene frontera. "Sobre todo de Brasil, por la frontera seca que es una luz prendida constantemente".



"Ahora estamos en una fase aparentemente en la cual se van achicando los casos día a día, eso nos permite tomar medidas de reapertura. Ya parece lejano aquel día en que se reabrió la construcción, parece lejano aquel día en el cual regresaron los chiquilines a las escuelas rurales, ¿recuerdan el nerviosismo no solo de los niños, los padres, los docentes sino de la población en general?", preguntó, "Vamos rumbo a la tercera etapa del regreso a clases, desde el primero al 15, ahora el 29 se empiezan a hacer conmemoraciones, celebraciones, vamos rumbo a algún tipo de actividad cultural", agregó.

De todas maneras el presidente fue enfático al afirmar que hay que ser cautos y puso el ejemplo de Nueva Zelanda, que días después de anunciar que no tenía ningún caso de COVID-19 activo, anunció un nuevo brote.