"La macaneamos": Penadés habló del caso Astesiano y pidió que custodia dependa de Casa Militar

"Hoy con el diario del lunes, sí, le digo la verdad que la macaneamos. En aquel momento el presidente de la República confiaba, no tenía ningún elemento para tomar otra decisión o no llevarlo a él como jefe de su custodia", remarcó este jueves el senador nacionalista Gustavo Penadés, sobre el caso Astesiano, horas después del llamado en régimen de comisión general por este asunto en el Senado.

"Creo que tenemos que revisar lo que es esta oficina de custodia de Presidencia, que fue modificada en 2005 con la llegada del Frente Amplio, y creo que tenemos que volver al mecanismo anterior que era que toda la custodia presidencial dependía de la casa militar", señaló Penadés.

"Hay una equivocación al pretender que alguien crea que le queremos quitar gravedad al asunto si este señor era el jefe de custodia (presidencial) o no era. Es gravísima la situación", sostuvo el senador nacionalista. Este fue uno de los puntos más álgidos del debate de ayer en la cámara alta.



De todos modos, reconoció que pudo haber otros documentos en que apareciera como jefe de custodia presidencial. "Entiendo que se confunda, entiendo que pudo haber sido mal utilizado por esta persona, entiendo que en algún documento oficial se le ponía jefe de custodia presidencial, para mí no le hace a la cuestión, es igual de grave el episodio vivido, siendo o no jefe de la custodia presidencial", insistió.



Sobre el episodio, Penadés lo calificó de "trago amargo, una situación enojosa, de la que el Frente Amplio va a aprovechar -legítimamente porque está en las reglas del juego, yo no me quejo de que sea así- para golpear sobre esta situación". En tanto, planteó que no admite "las suposiciones, las medias verdades o dejar vedadas sospechas".

"Acá hubo un episodio irregular", dijo sobre Astesiano que fue detenido en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, y recalcó que esto "demostró la fortaleza del sistema institucional uruguayo".



Respecto al debate de ayer, lo consideró "un partido difícil, porque es muy difícil la situación". "En un momento en que el gobierno sale de la pandemia, la economía comienza a responder, hay anuncios positivos en vastas áreas de la vida nacional, que haya esta situación tan enojosa, tan delicada...", agregó en entrevista con Informativo Carve (850 AM)



"De esto, la única lectura que podemos sacar más o menos positiva es que esto nos obliga a todos a entender de que aquel Uruguay que creíamos que estaba alejado de la realidad y de los contactos de organizaciones del delito internacional, lamentablemente está inmerso en eso también", subrayó el legislador.