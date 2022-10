Estas son las preguntas que Sánchez le hizo a Heber, Ferrés y Garcé por el caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista, Alejandro Sánchez, elaboró una serie de preguntas para el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, por su comparecencia en el Senado en régimen de Comisión General.

Esto es todo lo que el legislador le consultó a cada jerarca.

Preguntas a Heber:

1. ¿Astesiano fue funcionario policial? ¿Revistió en la Dirección Nacional de

Identificación Civil? ¿Tuvo vínculo en ese periodo con Alberto Lacoste, el subdirector de la DNIC cesado por acelerar el pasaporte de Sebastián Marset? En ese periodo, ¿formó parte de la custodia de Lacalle Herrera? ¿Cuándo y por qué motivo fue baja?



2. ¿Tenía conocimiento el ministro Heber del Decreto N°290/016 respecto a cómo se deben informar los antecedentes penales? En caso afirmativo, ¿por qué le enviaron al presidente la ficha de dos hojas del SGSP y no el expediente de acuerdo a lo estipulado por la norma?.



3. ¿Cuándo le entregaron a Astesiano el porte de armas? ¿Quién lo autorizó y firmó? ¿Cuál es la razón por la cual con 35 indagatorias le dieron el permiso cuando a cualquier ciudadano con ese legajo se lo niegan?



4. En la prensa se informó que el exministro Larrañaga informó al Presidente sobre el legajo de Astesiano. ¿Qué información le remitieron al presidente en ese momento?



5. ¿Los accesos al Servicio de Gestión de Seguridad Publica son otorgados por el Ministerio del Interior a todos los policías? Astesiano, sin ser policía, ¿tenía asignado tales permisos? ¿Cómo los consiguió? ¿Se conoce a qué sistemas informáticos del Estado accedía?



6. El Ministerio del Interior informó un año después, y tras un pedido de informes de la senadora Silvia Nane, sobre un hackeo en Identificación Civil a 84.000 pasaportes uruguayos ¿Puede estar relacionado con el accionar de Astesiano y la banda criminal ahora desmantelada?



7. ¿Astesiano tuvo acceso a las bases de datos de Identificación Civil en forma remota?



8. ¿Por qué el Ministerio del Interior no detuvo a Astesiano al llegar al aeropuerto?



9. ¿Qué día y a través de qué vía el Ministerio del Interior radicó la denuncia ante Interpol para dar cuenta del listado de pasaportes ideológicamente falsos?



10. ¿Puede el ministro del Interior confirmar con registros las anotaciones de su reclusión en la cárcel de "Las Rosas", fecha de ingreso y salida, visitas recibidas y el listado de otros alojados en igual periodo de tiempo, indicando además quien era el titular del INR en ese momento?



11. ¿Se dispusieron por parte del Ministerio del Interior auditorías externas para los sistemas que han fallado según se ha establecido en la adjudicación de pasaportes y la expedición de antecedentes?

Preguntas a Ferrés:

1. ¿Por qué no está publicada en la web de Presidencia la resolución SP/8 del 12 de marzo de 2020 que designó a Astesiano?



2. ¿Quién hizo la selección de los integrantes actuales de la custodia presidencial que fueron cesados en sus cargos en esta semana? ¿Qué información personal se le solicitó presentar a Astesiano para realizar el contrato de jefe de Seguridad Presidencial?



3. ¿Tiene constancias físicas o informáticas de la solicitud de antecedentes de Astesiano en las oportunidades que fuera requerido por Presidencia que identifique emisor, intervinientes jerárquicos y receptor?



4. ¿Cuántos son los funcionarios que están asignados al Servicio de seguridad presidencial?



5. ¿Por qué el presidente Lacalle ha declarado que no tenía custodia antes? ¿Estos funcionarios cesados del Servicio de Seguridad Presidencial en qué áreas estaban asignados? ¿A dónde los asignaron? ¿Por qué si no son confiables para la Presidencia los derivan a otra área del Estado?



6. ¿Por qué el presidente mantuvo a Astesiano como jefe de del Servicio de

Seguridad Presidencial pese a conocer las indagatorias policiales que tenía, pero ahora actúa diferente con otros integrantes de su custodia? ¿Por qué el presidente de la República una vez advertido de las anotaciones por robos y estafas y otros delitos graves nombró a Alejandro Astesiano en un cargo tan importante?



7. ¿Qué personal fue requerido expresamente por Astesiano para la actual custodia, indicando condición de civil o policía, que anotaciones policiales y/o antecedentes poseen? ¿Quién realizo el control de antecedentes y/o anotaciones del Servicio de Custodia Presidencial, cuándo y cómo lo formalizó?



8. ¿La computadora que usaba Astesiano en la Torre Ejecutiva era de su propiedad o de Presidencia?



9. El Servicio de Seguridad Presidencial. ¿Tiene usuarios del sistema de Gestión Servicio de Gestión de Seguridad Pública (SGSP)?



10. El servicio de Seguridad Presidencial, ¿tiene usuario de monitoreo y control de las Cámaras del Centro de Control Unificado del Ministerio del Interior?



11. ¿El Servicio de Seguridad Presidencial maneja gastos confidenciales?



12. ¿Se le asignaron gastos confidenciales al Servicio de Seguridad Presidencial en los meses mayo y junio de 2020?



13. En su calidad de jefe de la seguridad Presidencial, Astesiano estaba autorizado al porte de armas, en caso afirmativo, ¿existen registros que permitan detallar cómo lo obtuvo y qué jerarquía la emitió? ¿Qué tipo de armas poseía y a quién le pertenecen?



14.¿Cuál es el actual protocolo de seguridad de la Torre Ejecutiva y si mantiene el registro de personas que ingresan a la misma, es posible que se audite por parte de la Justicia para colaborar con la investigación penal y administrativa? ¿Hay registro de las personas visitantes al piso cuatro de la Torre Ejecutiva?



15. ¿Presidencia de la República solicitó un pase en comisión a un funcionario de la Intendencia de Rocha hacia la Dirección de Aduanas, en la aduana de Chuy? ¿Quién solicitó ese pase en comisión? ¿Cuál es la función que cumple en esa dependencia dicho funcionario? ¿Quién firmó el pedido de pase en comisión en Presidencia de la República?

Preguntas a Garcé:

1. ¿Es correcta la versión de prensa de que el director Garcé le informó de los antecedentes policiales de Astesiano al Sr. Presidente? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo tuvo acceso a esa información?



2. ¿La Secretaría de Inteligencia ha desarrollado análisis de inteligencia sobre el crimen organizado en Uruguay?



3. ¿Se reúne la Mesa Coordinadora de Inteligencia prevista en la normativa? ¿El Servicio de Seguridad Presidencial ha participado en alguna de estas instancias?



4. Luego de conocido este caso, ¿el director de Inteligencia dispuso un análisis de Inteligencia sobre esto?