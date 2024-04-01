Los dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea están fuera de servicio, señaló el ministro de Defensa Nacional

Redacción El País

Los dos aviónes Hércules C-130 H de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) están fuera de servicio, informó este lunes en el Parlamento el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat.

"Uno está en Portugal, le están haciendo mantenimiento. El que venía de la Antártida tuvo un problema en un motor y está siendo reparado en Montevideo", dijo el titular de Defensa en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Castaingdebat señaló que en este momento "la Fuerza Aérea está muy disminuida en material, más allá de que se está comprando otro avión Embraer brasileño ahora". "Los Hércules, que dieron una gran mano, en este momento están los dos fuera, pero por pocos días. Ya van a estar ambos nuevamente en circulación", expresó el ministro.

El periodista Eduardo Preve informó el pasado domingo acerca de que estos aviones están fuera de servicio.

Los dos aviones Hércules fueron adquiridos en 2020, durante la gestión en Defensa de Javier García, por un monto de 21 millones de euros tras un acuerdo con el gobierno español gestionado por el entonces canciller Francisco Bustillo.

Estos aviones son de la década de los 80, lo que implica que son 20 años más nuevos que los que tenía la FAU en 2020.